Tunceli'de Müzeler Haftası Etkinlikleri Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Tunceli'de Müzeler Haftası Etkinlikleri Gerçekleştirildi

Tunceli\'de Müzeler Haftası Etkinlikleri Gerçekleştirildi

Tunceli Müzesi'nde gerçekleştirilen etkinlikler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Vali Yardımcısı Okan Yenidünya, müzenin ulusal ve uluslararası yarışmalara katıldığını belirtti. İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Hakan Ulaşoğlu ise müzenin 80 yıllık olduğunu ve Avrupa ödülü aldığını söyledi.

17.05.2024 12:26
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Tunceli'de "Müzeler Haftası" dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Tunceli Müzesi'nde düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programa katılan Vali Yardımcısı Okan Yenidünya, yaptığı konuşmada, Tunceli Müzesi'nin birçok ulusal ve uluslararası yarışmalara katıldığını söyledi.

Müzenin üst üste iki yıl Avrupa'da Türkiye'yi temsil ettiğini belirten Yenidünya, "Müzemiz sadece sergilediği eserlerle değil, aynı zamanda topluma sağladığı eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarıyla da büyük bir rol üstlenmektedir. Tunceli Müzesi yöremizin binlerce yıllık geçmişini, farklı medeniyetlerin izlerini ve eşsiz kültürel mirasımızı barındırmaktadır." dedi.

Yenidünya, müzedeki her bir eserin geçmişin kapılarını araladığını dile getirerek, "Bu yüzden müzeler sadece geçmişe dair birer vitrin değil, aynı zamanda kimliğimizi şekillendiren önemli eğitim merkezleridir. Toplumun ortak mirasıdır ve hepimizin sahip çıkması gereken değerlendir." ifadelerini kullandı.

"Avrupa ödülüyle başarı getirdi"

İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Hakan Ulaşoğlu da Tunceli Müzesi binasının yaklaşık 80 yıllık olduğunun aktardı.

Müzenin 5 bin 800 metre kapalı alanı olduğunu ifade eden Ulaşoğlu, şunları kaydetti:

"Müzemizdeki bin 800 metrekarelik avluyu çok amaçlı düşünerek yaptık. Burada tiyatro, müzik ve konferans gibi etkinlikleri gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 3 yıl önce kurulan bir müze olmasına rağmen bir Avrupa ödülüyle başarı getirdi. Tunceli'nin tarihinde bulunmayan bir kazı başlatıldı. Bu müze bize pek çok alanda ilkleri yaşattığı için müze müdürümüze ve personeline başarılarından dolayı sonsuz teşekkür ediyoruz.

Konuşmaların ardından Yenidünya ve beraberindekiler, müzenin galeri salonundaki "Osman Hamdi Bey Kemahlıoğlu Özel Koleksiyonu" sergisinin açılışını yaptı.

Müzik dinletisiyle devam eden etkinlik, öğrencilerin teşhir salonlarındaki eserleri çizmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

Tunceli, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli'de Müzeler Haftası Etkinlikleri Gerçekleştirildi - Son Dakika

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