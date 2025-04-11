Tunceli'de nisan ayında kar yağışı
TUNCELİ - Tunceli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Tunceli'de etkili olan sağanak yağış yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Pülümür, Mazgirt, Nazımiye, Ovacık ve Hozat ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Yağış nedeniyle Tunceli-Pülümür- Erzincan karayolu ile Tunceli-Ovacık karayolunu kullanacak olan sürücülerin yağış nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.
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