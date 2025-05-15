Tunceli'de PKK'ya 857 Operasyon - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tunceli'de PKK'ya 857 Operasyon

Tunceli\'de PKK\'ya 857 Operasyon

Tunceli'de nisan ayında PKK'ya yönelik 857 operasyon yapıldı, 293 şüpheli yakalandı.

15.05.2025 18:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Bülent Tekbıyıkoğlu, kentte nisan ayında terör örgütü PKK'ya yönelik 857 operasyon düzenlendiğini bildirdi.

Tekbıyıkoğlu, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal ile Valilik binasında düzenlediği "Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı"nda, kentte huzur ve güvenliğin sağlanması için çalışmalara devam edildiğini söyledi.

Kentte 6 bin 241 jandarma ve emniyet personelinin görev yaptığını belirten Tekbıyıkoğlu, şöyle konuştu:

"2025 yılı nisan ayında ilimiz sınırları içerisinde terör örgütü PKK'ya yönelik 844 kırsal, 13 şehir operasyonu olmak üzere toplam 857 operasyon gerçekleştirilmiştir. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si serbest bırakıldı, birinin hakkında ise adli kontrol kararı verilmiştir. 2-6 Mayıs 2025 tarihlerinde Pertek ilçesinde icra edilen adli operasyonda PKK/KCK silahlı terör örgütü üyeliğinden Ö.K. isimli şahıs adresinde yakalanarak tutuklanmış, yine aynı örgüte yardım yataklık etme suçundan ise 4 şahıs yakalanmış, 3 şahıs tutuklanmış, 1 şahıs ise adli kontrol tedbiri uygulanmak suretiyle serbest bırakılmıştır.

İl Emniyet Müdürlüğümüz Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce DHKP-C terör örgütünün talimatları doğrultusunda il genelinde faaliyet yürüten 1 şahıs, 29 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınıp sevk edildiği adli makamlarca terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanmıştır. 2025 yılı mart ve nisan aylarını kapsayan iki aylık dönemde terör örgütlerinden FETÖ'ye 1, DHKP-C'ye 1, TKP/ML'ye 3, THKP-C'ye 1 olmak üzere 6 operasyon gerçekleştirilmiş, 6 şahsa adli işlem yapılmış, 1 şahıs tutuklanmış, 2 şahıs hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır."

Aranması olan 293 şüpheli yakalandı

Tekbıyıkoğlu, kentte 1 Ocak 2025 tarihinden bu yana aranan şüphelilere yönelik çalışmalar yapıldığını da dile getirerek, "Hapis cezası bulunduğu için aranan 95, ifadeye yönelik aranan 198 şahıs olmak üzere 293 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir. Ayrıca yurt dışında olduğu değerlendirilen aranan şahıslara yönelik uluslararası düzeyde arama kararı çıkartılmasına ilişkin çalışmalarımız devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Organize suç örgütleriyle mücadeleye de kararlılıkla devam ettiklerini vurgulayan Tekbıyıkoğlu, şunları kaydetti:

"2025 yılının mart ve nisan aylarında organize suçlarla mücadeleye yönelik Tunceli merkezli 3 operasyon gerçekleştirilmiştir. 34 şahıs gözaltına alınmış, bunların 11'i tutuklanmış, 18'i hakkında ise adli kontrol kararı verilmiştir. Tunceli İl Jandarma Komutanlığımızca ulusal çapta 14 ilde faaliyet gösteren organize suç örgütüne yönelik Tunceli merkezli ama 9 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilen faaliyette 2'si örgüt lideri olmak üzere 29 organize suç örgütü üyesi yakalanmış, 37 hesaba el konulmuştur. Bu operasyonlarda 28 faili meçhul nitelikli dolandırıcılık ve yağma suçu aydınlatılmış, 29 şüpheliden 11'i tutuklanmış, 16'sı hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Operasyon kapsamında 43 milyon lira kadar da suç geliri elde edilmiştir."

Tekbıyıkoğlu, aynı dönemde uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik gerçekleştirilen 9 operasyonda yakalanan 4 şüpheliden 2'sinin tutuklandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Bülent Tekbıyıkoğlu, Operasyon, Politika, Güvenlik, tunceli, 3-sayfa, Güncel, Terör, PKK, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli'de PKK'ya 857 Operasyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’ın ziyareti nedeniyle Doha’yı ABD bayraklarıyla donattılar Trump'ın ziyareti nedeniyle Doha'yı ABD bayraklarıyla donattılar
İstanbul’da suya yüzde 10 zam İstanbul'da suya yüzde 10 zam
Galatasaray’dan Savic için kırmızı kart itirazı Galatasaray'dan Savic için kırmızı kart itirazı
Korkutan sakatlık Yıldız isim sedyeyle oyundan çıktı Korkutan sakatlık! Yıldız isim sedyeyle oyundan çıktı
Victor Osimhen, Galatasaray’da Türk futbol tarihine geçti Victor Osimhen, Galatasaray'da Türk futbol tarihine geçti
ABD’den Türkiye’ye 305 milyon dolarlık füze satışına onay ABD'den Türkiye'ye 305 milyon dolarlık füze satışına onay
Ziraat Türkiye Kupası’nda şampiyon Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon Galatasaray
Gaziantep’te tribünler Osimhen için bu sesle inledi Gaziantep'te tribünler Osimhen için bu sesle inledi
Üçüncü golün ardından tribünlerde tepki: Yönetim istifa Üçüncü golün ardından tribünlerde tepki: Yönetim istifa
CHP lideri Özel neredeyse küfür ediyordu: İkisini birlikte yuhalayın anasını... CHP lideri Özel neredeyse küfür ediyordu: İkisini birlikte yuhalayın anasını...
Putin İstanbul’a gelmiyor Putin İstanbul'a gelmiyor

18:28
Akademisyen Seyitoğlu’ndan Konya için korkutan uyarı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
Akademisyen Seyitoğlu'ndan Konya için korkutan uyarı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
17:40
Bakan Işıkhan: 10 bin engelli bireye kamuda iş fırsatı sunulacak
Bakan Işıkhan: 10 bin engelli bireye kamuda iş fırsatı sunulacak
17:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan salonu ayağa kaldıran sözler: Şehirlerinize döndüğünüzde...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran sözler: Şehirlerinize döndüğünüzde...
17:00
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Ateşkes için heyetimizi İstanbul’a yolladık
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Ateşkes için heyetimizi İstanbul'a yolladık
16:37
Abu Dabi’de Trump’a sıra dışı karşılama
Abu Dabi'de Trump'a sıra dışı karşılama
00:16
İnanılmaz 9 puan farkla öndeydiler, 909’da yedikleri golle liderliği kaptırdılar
İnanılmaz! 9 puan farkla öndeydiler, 90+9'da yedikleri golle liderliği kaptırdılar
00:03
Ünlü oyuncu Timur Acar’dan Ali Koç tepkisi: Yeter
Ünlü oyuncu Timur Acar'dan Ali Koç tepkisi: Yeter
23:47
Tarihe geçen Victor Osimhen’den geleceğine dair açıklama
Tarihe geçen Victor Osimhen'den geleceğine dair açıklama
23:47
ABD Başkanı Donald Trump, İstanbul’a gelmeyecek
ABD Başkanı Donald Trump, İstanbul'a gelmeyecek
23:38
Kupa seremonisine damga vuran an Herkes onları bekledi ama onlar gelmedi
Kupa seremonisine damga vuran an! Herkes onları bekledi ama onlar gelmedi
23:25
Galatasaray taraftarından İbrahim Hacıosmanoğlu’na tepki Elini sıkmadı
Galatasaray taraftarından İbrahim Hacıosmanoğlu'na tepki! Elini sıkmadı
23:16
Süper Kupa’da eşleşmeler belli oldu
Süper Kupa'da eşleşmeler belli oldu
23:13
İki genç kız otoparkta yumruk yumruğa kavga etti
İki genç kız otoparkta yumruk yumruğa kavga etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2025 18:51:29. #7.13#
SON DAKİKA: Tunceli'de PKK'ya 857 Operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.