Tunceli'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.
Atatürk Mahallesi'ndeki bir işletmenin önünde, iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kavgada yaralanan E.G, sağlık ekiplerince Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olaya karıştığı iddiasıyla yakalanan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Tunceli'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı, 3 Gözaltı - Son Dakika
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