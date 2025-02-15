Tunceli'de Silahlı Kavga: 2 Tutuklama - Son Dakika
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Tunceli'de Silahlı Kavga: 2 Tutuklama

Tunceli'de 4 yaralanmalı silahlı kavga sonrası 8 şüpheliden 2'si tutuklandı, diğerleri serbest.

15.02.2025 13:46
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Tunceli'de 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Aktuluk Mahallesi'ndeki Tar Deresi mevkisinde iki grup arasında 13 Şubat'ta çıkan ve 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 8 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan S.A. ve A.Ç.G. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, C.A, Ş.A, H.A, G.T, T.S. ve I.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay yerindeki aramalarda ise 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 17 tabanca mermisi ele geçirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tunceli'de Silahlı Kavga: 2 Tutuklama - Son Dakika

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