Tunceli'de 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Aktuluk Mahallesi'ndeki Tar Deresi mevkisinde iki grup arasında 13 Şubat'ta çıkan ve 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 8 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan S.A. ve A.Ç.G. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, C.A, Ş.A, H.A, G.T, T.S. ve I.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay yerindeki aramalarda ise 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 17 tabanca mermisi ele geçirildi.
Son Dakika › Güncel › Tunceli'de Silahlı Kavga: 2 Tutuklama - Son Dakika
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