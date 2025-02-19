Tunceli\'de Trafik Eğitimi

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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde "Güvenli Okul Yolu Projesi" kapsamında öğrencilere trafik kurallarıyla ilgili eğitim verildi.

İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından Belediye Sinema Salonu'nda etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte öğrencilere trafik kuralları, güvenli yolculuk, emniyet kemeri kullanma ve yaya geçidi gibi çeşitli konular anlatıldı.

Bazı kuralları da uygulamalı olarak gösteren ekipler, öğrencilerin bilinçlenmesine katkı sağladı.