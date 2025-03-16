Tunceli'de Vaşak Dronla Görüntülendi

Koruma altındaki vaşak Tunceli'de böyle görüntülendi

TUNCELİ - Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi görevlisi Azat Özel, nesli tehdit altında olduğu için koruma altında bulunan vaşağı dron ile kayıt altına aldı. Vaşak, çekilmesine aldırış etmeden adeta poz verdi.

Nesli tehdit altında olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği Kırmızı Listesinde yer alan vaşak, Tunceli'de dron ile kayıt altına alındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi görevlisi Azat Özel, koruma ve kontrol faaliyetleri sırasında Munzur Vadisi Milli Parkı'nda vaşağa denk geldi. Dron ile kayıt alan Özel'e vaşak adeta poz verdi.

Uzun süre karlar üzerinde dinlenen vaşak daha sonra ormanlık alana doğru giderek gözden kayboldu.