Tunceli'de Vaşak Görüntülendi

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Tunceli'de nesli tükenme tehlikesi altında bulunan vaşak böyle görüntülendi

TUNCELİ - Tunceli'de nesli tükenme tehlikesi altında bulunan vaşak görüntülendi.

Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında nesli tehdit altında olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği kırmızı listesinde yer alan vaşak görüntülendi. Ali Haydar Menküş tarafından cep telefonu ile kayıt altına alınan vaşak, daha sonra gözden kayboldu.