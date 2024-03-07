Tunceli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı
TUNCELİ - Tunceli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Yağış nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalar yaşanırken, yetkililer vatandaşları oluşması muhtemel risklere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Tunceli'de, meteorolojinin uyarısını yaptığı sağanak yağış sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlarken, Pülümür, Ovacık, Nazımiye, Mazgirt ve Hozat ilçesinin yüksek kesimleri beyaza büründü. Yarın sabah saatlerine kadar etkili olması beklenen yağış nedeniyle meteoroloji vatandaşları, ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, kar yağışı, tipi gibi oluşması muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
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Burdur'da seyir halindeyken otomobilin çarptığı yabancı uyruklu elektrikli motosiklet sürücüsü Muhammed Mahmud, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, otomobil sürücüsünü gözaltına aldı.
Kağıthane Hürriyet Mahallesi'nde park halindeki bir araç henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Araç, vatandaşların tüm çabalarına rağmen dakikalarca yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında çevredeki diğer araç sahipleri araçlarını kurtarmaya çalışırken, mahalle sakinleri evlerine ve elektrik panolarına sıçramasından endişe etti. İtfaiye ekiplerinin 45 dakikalık çalışması sonucunda araç söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Burdur'da meydana gelen trafik kazasında, K.K idaresindeki otomobil ile Muhammed Mahmud'un kullandığı elektrikli motosiklet çarpıştı. Kazada Mahmud hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Düzce Valiliği, Yeniden Refah Partisi Düzce Belediye Başkan adayı Davut Güloğlu'nun 'evime polis gönderildi' iddiasına yönelik basın açıklaması yayımladı. Valilik açıklamasında, Güloğlu'nun sosyal medyada yayılan videosunda yer alan ifadeleriyle ilgili inceleme yapıldığı ve şüpheli şahısların adreslerinde arama yapılmadan olay yerinden ayrıldığı belirtildi.
Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza, Mardin E Tipi Kapalı cezaevi yakınlarında meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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