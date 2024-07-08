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Yazın ortasında Tunceli'yi dolu vurdu

TUNCELİ - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde bastıran sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Pülümür ilçesine bağlı Derindere köyünde yağmur ve dolu etkili oldu. Temmuz ayında yağan dolu ve sağanak şaşkınlığa neden oldu. Hayatın olumsuz etkilendiği yağış nedeni ile bahçe ve tarlalar da ürün kaybı meydana geldi.

Kentte dün akşam saatlerinden beri aralıklarla sağanak devam ediyor.