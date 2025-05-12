Tuncer Bakırhan'dan PKK Feshi Açıklaması

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, terör örgütü PKK'nın kendini feshetmesine ilişkin, "Kongre, Türkiye'ye hayırlı olsun. Umarım bu süreci barışla taçlandırırız" açıklamasını yaptı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, parti genel merkezinde gelişinde, gazetecilerin terör örgütü PKK'nın kendini feshetme kararına ilişkin sorularını yanıtladı.

Bakırhan, "Kongre, Türkiye'ye hayırlı olsun. Artık Kürt sorununu çözmek için demokratik bir Türkiye inşa etmek için herhangi bir gerekçe kalmadı. Umarım bu süreci barışla taçlandırırız" diye konuştu.