Tunus-Burkina Faso Ekonomi Forumu Başladı - Son Dakika
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Tunus-Burkina Faso Ekonomi Forumu Başladı

Tunus Dışişleri Bakanı Nebil Ammar'ın katılımıyla Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu'da düzenlenen Tunus-Burkina Faso Ekonomi Forumu başladı. Forum, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği fırsatlarını keşfetmek ve yatırım imkanlarını görüşmek için bir platform sağlayacak.

02.07.2024 17:27
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Tunus- Burkina Faso Ekonomi Forumu, Tunus Dışişleri Bakanı Nebil Ammar'ın katılımıyla Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu'da başladı.

Tunus Dışişleri Bakanlığı, Tunus-Burkina Faso Ekonomi Forumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Dışişleri Bakanı Ammar'ın forumun açılışında yaptığı konuşmada, "Bu forumun düzenlenmesi, iki ülkedeki ekonomi aktörlerinin enerji, iletişim teknolojileri ve turizm gibi hayati sektörlerde yeni işbirliği fırsatlarını keşfetmeleri ve iki ülke arasındaki yatırım imkanlarını görüşmeleri için fırsat sağlıyor." ifadelerini kullandığı belirtildi.

Forumun iki ülke için de kazan-kazan ortaklıkları kurulmasına vesile olacağını vurgulayan Ammar, barış, güvenlik ve kalkınmada yaşanan zorlukların üstesinden gelmek için ülkelerin işbirliğinin önemini vurguladı.

Vagadugu'da iki gün sürecek foruma katılan Tunus Dışişleri Bakanı Ammar'ın başkanlığındaki heyette, çok sayıda Tunuslu iş insanı da yer alıyor.

Kaynak: AA

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