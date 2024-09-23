Tunus Hakimler Derneği'nden Seçim Değişikliğine Tepki - Son Dakika
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Tunus Hakimler Derneği'nden Seçim Değişikliğine Tepki

Tunus'ta seçim denetim yetkisi değişikliği önerisi kınandı; yargının tarafsızlığı vurgulandı.

23.09.2024 18:47
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Tunus Hakimler Derneği, ülkede seçimlerin denetlenmesinde yetkinin İdare Mahkemesi'nden Temyiz Mahkemesi'ne devredilmesine ilişkin yasa değişikliği önerisini kınadı.

Tunus Hakimler Derneği, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "İdare Mahkemesi ve Sayıştay'ın, 2019 yılı cumhurbaşkanı seçimleri dahil olmak üzere önceki seçimlerde tarafsızlıklarını ve yeterliliklerini göstermiş olmalarına rağmen, herhangi bir neden olamadan yetkilerinin geri alınması girişimi yersizdir. Yargı kurumlarına kendi yetki alanları dışında görevler vererek suça karıştırma girişimini kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu seçim yasası teklifinin, "yargıya hakaret, hukukun üstünlüğü ve demokratik sistem ilkelerine darbe" anlamına geldiği kaydedildi.

Tunus Halk Meclisinde 20 Eylül'de düzenlenen oturumda, 6 Ekim'de düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimi öncesinde 33 milletvekili, seçim sürecinin denetlenmesinin Temyiz Mahkemesi'ne devredilmesi yönünde bir öneri sunmuştu.

Tunus Cumhurbaşkanlığı seçimlerine adaylıkları kabul edilmeyen 3 kişi itirazda bulunmuştu

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Faruk Buasker, 10 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için 17 adaydan 3'ünün başvurusunun kabul edildiğini, 6 Ekim'de yapılacak seçimde Cumhurbaşkanı Kays Said, Halk Hareketi lideri Zuheyr el-Mağzavi ve siyasi hayatına 2020'de Yaşasın Tunus Partisinden milletvekili olarak katılan iş adamı Ayaşi Zamal'ın yarışacağını duyurmuştu.

Adaylıkları kabul edilmeyen bazı isimler, Tunus İdare Mahkemesi'ne itirazda bulunmuştu.

Tunus İdare Mahkemesi 2 Eylül'de, Said öncesi hükümet koalisyonunu oluşturan Nahda Hareketi Partisi'nden ayrılan Çalışma ve Başarı Partisi lideri Abdullatif el-Mekki, eski bakanlardan El-Munzir ez-Zenadi ve eski Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki'nin çalışma arkadaşı İmar Deymi'nin adaylıkları önünde herhangi bir engel olmadığı yönünde karar almıştı.

Ancak Yüksek Seçim Kurulu, mahkeme kararlarının kendilerine ulaşmadığı gerekçesiyle seçimlerde daha önce açıklanan 3 adayın yarışacağını duyurmuştu.

Tunus İdare Mahkemesi, 14 Eylül'de, yargı kararına rağmen Yüksek Seçim Kurulu tarafından 6 Ekim'de düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık başvuruları reddedilen 3 kişinin adaylıklarının onaylanması çağrısı yapmıştı.

Kaynak: AA

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