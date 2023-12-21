 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tunus ile Endonezya, ikili ilişkileri geliştirmeyi ele aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Tunus ile Endonezya, ikili ilişkileri geliştirmeyi ele aldı

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi'yi kabul ederek, ekonomi, bilim ve kültür başta olmak üzere ikili işbirliğinin geliştirilmesini değerlendirdi. Marsudi, Tunus'a resmi ziyaret gerçekleştirirken, Tunus Dışişleri Bakanı Nebil Ammar da görüşmelere eşlik etti.

Tunus ile Endonezya, ikili ilişkileri geliştirmeyi ele aldı
21.12.2023 - 22:57,
Abone Ol

Tunus ile Endonezya, ekonomi, bilim ve kültür başta olmak üzere ikili ilişkileri geliştirmeyi ele aldı.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Kays Said, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi'yi Kartaca Sarayı'nda kabul etti.

Görüşmede, Tunus ile Endonezya arasında ekonomi, bilim ve kültür başta olmak üzere ikili işbirliğinin geliştirilmesi konusunun değerlendirildiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Kays Said'in, Tunus ile Endonezya arasındaki seçkin tarihi ilişkileri övdüğü ve Tunus'un özellikle sanayi sektörlerindeki bağları güçlendirme ve çeşitlendirmenin yanı sıra kültürel ve bilimsel alanlardaki diğer işbirliği ve değişim fırsatlarını değerlendirme isteklerini ilettiği kaydedildi.

Bakan Marsudi'nin de görüşmede ülkesinin özellikle karşılıklı ticari ilişkinin önemine dikkat çekerek, Endonezya'nın Tunus'la sahip olduğu işbirliği, istişare ve koordinasyon ilişkilerinin seviyesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdiği aktarıldı.

Açıklamada, Dışişleri Bakanı Marsudi'nin Cumhurbaşkanı Said'e Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo'nun davetini de ilettiği ifade edildi.

Tunus ile ilişkilerin güçlendirilmesi çerçevesinde Tunus'a 1 günlük resmi ziyarette bulunan Marsudi'ye görüşmelerinde Tunus Dışişleri Bakanı Nebil Ammar da eşlik etti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Endonezya, Ekonomi, Tunus, Kültür, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunus ile Endonezya, ikili ilişkileri geliştirmeyi ele aldı - Son Dakika


22:51
Oyunculara verdi veriştirdi! Rıza Çalımbay, Alanyaspor maçından sonra resmen ateş püskürdü Oyunculara verdi veriştirdi! Rıza Çalımbay, Alanyaspor maçından sonra resmen ateş püskürdü
22:34
CHP, 126 belediye başkan adayını daha açıkladı! İşte tam liste CHP, 126 belediye başkan adayını daha açıkladı! İşte tam liste
21:41
Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş Alanyaspor'a 3-1 yenildi Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş Alanyaspor'a 3-1 yenildi
21:35
Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem
21:14
Beşiktaş'ta deprem! Yıldız futbolcu sakatlandı Beşiktaş'ta deprem! Yıldız futbolcu sakatlandı
21:08
DEM Partili vekilden TBMM kürsüsünde skandal Öcalan çağrısı DEM Partili vekilden TBMM kürsüsünde skandal Öcalan çağrısı
20:30
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e: Sokak ağzı bile diyemeyeceğimiz bir üslup AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e: Sokak ağzı bile diyemeyeceğimiz bir üslup
19:54
AK Parti Sözcüsü Çelik: 10 ilde aday belirleme çalışmaları tamamlandı AK Parti Sözcüsü Çelik: 10 ilde aday belirleme çalışmaları tamamlandı

Son Dakika
22:51 Oyunculara verdi veriştirdi! Rıza Çalımbay, Alanyaspor maçından sonra resmen ateş püskürdü
22:34 CHP, 126 belediye başkan adayını daha açıkladı! İşte tam liste
21:41 Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş Alanyaspor'a 3-1 yenildi
21:35 Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem
21:14 Beşiktaş'ta deprem! Yıldız futbolcu sakatlandı
21:08 DEM Partili vekilden TBMM kürsüsünde skandal Öcalan çağrısı
20:30 AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e: Sokak ağzı bile diyemeyeceğimiz bir üslup
19:54 AK Parti Sözcüsü Çelik: 10 ilde aday belirleme çalışmaları tamamlandı
19:31 Çaykur Rizespor İstanbul ekibini gole boğdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2023 23:27:35. #1.11#
SON DAKİKA: Tunus ile Endonezya, ikili ilişkileri geliştirmeyi ele aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement