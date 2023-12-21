Tunus ile Endonezya, ikili ilişkileri geliştirmeyi ele aldı

Tunus ile Endonezya, ekonomi, bilim ve kültür başta olmak üzere ikili ilişkileri geliştirmeyi ele aldı.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Kays Said, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi'yi Kartaca Sarayı'nda kabul etti.

Görüşmede, Tunus ile Endonezya arasında ekonomi, bilim ve kültür başta olmak üzere ikili işbirliğinin geliştirilmesi konusunun değerlendirildiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Kays Said'in, Tunus ile Endonezya arasındaki seçkin tarihi ilişkileri övdüğü ve Tunus'un özellikle sanayi sektörlerindeki bağları güçlendirme ve çeşitlendirmenin yanı sıra kültürel ve bilimsel alanlardaki diğer işbirliği ve değişim fırsatlarını değerlendirme isteklerini ilettiği kaydedildi.

Bakan Marsudi'nin de görüşmede ülkesinin özellikle karşılıklı ticari ilişkinin önemine dikkat çekerek, Endonezya'nın Tunus'la sahip olduğu işbirliği, istişare ve koordinasyon ilişkilerinin seviyesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdiği aktarıldı.

Açıklamada, Dışişleri Bakanı Marsudi'nin Cumhurbaşkanı Said'e Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo'nun davetini de ilettiği ifade edildi.

Tunus ile ilişkilerin güçlendirilmesi çerçevesinde Tunus'a 1 günlük resmi ziyarette bulunan Marsudi'ye görüşmelerinde Tunus Dışişleri Bakanı Nebil Ammar da eşlik etti.