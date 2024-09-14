Tunus Mahkemesi'nden Seçim Adaylığı Kararı - Son Dakika
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Tunus Mahkemesi'nden Seçim Adaylığı Kararı

Tunus İdari Mahkemesi, seçim kuruluna 3 adayın onaylanması için çağrı yaptı.

14.09.2024 19:16
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Tunus İdari Mahkemesi, yargı kararına rağmen Yüksek Seçim Kurulu tarafından 3 Ekim'de düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerine başvuruları reddedilen 3 kişinin adaylıklarının onaylanması çağrısı yaptı.

Tunus İdari Mahkemesi Sözcüsü Faysal Bukara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Mahkeme, dün seçim kuruluna kesin aday listesini açıklaması ve mahkeme kararına uyarak adaylıkları onaylanan 3 kişinin de bu listeye eklenmesini içeren bir yazı gönderdi." dedi.

Bukara, Yüksek Seçim Kuruluna, yargı kararlarının uygulanması çağrısı yaptı.

Tunus Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Faruk Buasker, 10 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanlığı için 17 adaydan 3'ünün başvurusunun kabul edildiğini, 6 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde Cumhurbaşkanı Kays Said, Halk Hareketi lideri Zuheyr el-Mağzavi ve siyasi hayatına 2020'de Yaşasın Tunus Partisinden milletvekili olarak katılan iş adam Ayaşi Zamal'ın yarışacağını duyurmuştu.

Adaylıkları kabul edilmeyenlerden bazı kişiler, Tunus İdari Mahkemesine itirazda bulunmuştu.

Başvurusu değerlendirilen adaylardan, Said öncesi hükümet koalisyonunu oluşturan Nahda Hareketi Partisinden ayrılan Çalışma ve Başarı Partisi lideri Abdullatif el-Mekki, eski bakanlardan El-Munzir ez-Zenadi ve eski Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki'nin çalışma arkadaşı İmar Deymi hakkında Tunus İdari Mahkemesi 2 Eylül'de adaylıkları önünde herhangi bir engel olmadığı yönünde karar almıştı.

Seçim kurulu, 2 Eylül'de yaptığı açıklamada, mahkeme kararlarının kendilerine ulaşmadığı gerekçesiyle seçimlerde daha önce açıklanan 3 adayın yarışacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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