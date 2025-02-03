Tunus'ta 4,9 Büyüklüğünde Deprem

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Tunus'un orta kesimindeki Sidi Buzeyd vilayetinde 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Tunus Ulusal Meteoroloji Enstitüsünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 10.45'te merkez üssü Meknasi ilçesinin doğusu olan 4,9 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Açıklamada, depremin derinliği ve kayıplara neden olup olmadığına ilişkin henüz bilgi verilmedi.