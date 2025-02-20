Tunus'ta Açlık Grevi ve Eylem Başlatıldı

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Tunus'ta muhalefetteki Özgür Anayasa Partisi aktivistlerinin, tutuklu liderleri Abir Musi'nin açlık grevine destek kapsamında, "toplu açlık grevi ve süresiz oturma eylemi" başlattığı duyuruldu.

Partinin sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, aktivistlerin, tutuklu liderleri Musi'nin bir haftadır sürdürdüğü açlık grevine destek vermek amacıyla "toplu açlık grevi ve süresiz oturma eylemi" başlattıkları belirtildi.

Bu adımın Musi'ye desteğin yanı sıra Tunus halkını, "kurumları veya hukukun üstünlüğünü tanımayan mutlak bireysel yönetimin yoğunlaşması" tehlikesi konusunda bilinçlendirme amacı da taşıdığı kaydedildi.

Açıklamada, parti savunma heyetinin, Musi'ye açlık grevini sonlandırmasını isteyen bir mesaj iletmekle görevlendirildiği de belirtildi.

Musi'nin avukatlarından Nafi el-Aribi, "hapishanedeki kötü muameleyi" protesto için 12 Şubat'tan beri açlık grevinde olan müvekkilinin sağlığından endişe ettiklerini ifade etmişti.

Tunus Cezaevi Genel Müdürlüğü Sözcüsü Remzi el-Kevki ise hapishanelerdeki bazı mahkumların sağlık durumunun kötüleştiğine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunmuştu.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in ülkede sistem değişikliğinin yolunu açan 25 Temmuz 2021'de aldığı "olağanüstü kararlarını" destekleyen Musi, sonraki süreçte siyasi partilere yönelik tutumundan dolayı Said'e karşı cephe almıştı.

Tunus Asliye Mahkemesi, 5 Ekim 2023'te Musi hakkında tutuklama emri çıkarmıştı. Musi'ye yöneltilen suçlamalar arasında "kargaşa çıkarmak, çalışma özgürlüğünü engellemek ve kişisel verileri izin almadan kullanmak" gibi maddeler bulunuyor.

Said'in "25 Temmuz olağanüstü kararları"

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz 2021'de açıkladığı olağanüstü kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Meclisin çalışmalarını donduran ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Said'in açıkladığı "siyasi krizden çıkış yol haritası" kapsamında ülkede 25 Temmuz 2022'de anayasa referandumu, ardından erken genel seçimler yapıldı.

Tunus'ta bazı kesimler Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve ülkenin demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.