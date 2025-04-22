Tunus'ta Avukat Savab'a Protesto - Son Dakika
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Tunus'ta Avukat Savab'a Protesto

Tunus'ta 'devlet güvenliğine komplo' suçlamasıyla gözaltına alınan avukat Savab'a destek eylemi.

22.04.2025 13:30
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Tunus'ta "devlet güvenliğine komplo kurmakla" suçlanan sanıkların savunma heyetinden Avukat Ahmed Savab'ın gözaltına alınması protesto edildi.

Başkent Tunus'un Habib Burgiba Caddesi'nde düzenlenen gösteriye onlarca kişi katıldı. Eylemciler, Ahmed Savab'ın serbest bırakılmasını talep eden sloganlar attı.

Bazı siyasi partiler de Savab'ın serbest bırakılmasını talep eden açıklamalarda bulundu.

Nahda Hareketi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Hukukun üstünlüğünü ve yargı bağımsızlığını savunmada gösterdiği onurlu duruş nedeniyle bedel ödeyen Ahmed Savab'a mutlak dayanışma içinde olunduğu" belirtildi.

Tunus'ta güvenlik güçleri dün, "devlet güvenliğine karşı komplo kurma" davasının savunma heyetinden eski hakim ve avukat Ahmed Savab'ı gözaltına almıştı.

Avukat Sami bin Gazi, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Tunus polisinin, eski İdare Mahkemesi hakimi ve "devlet güvenliğine karşı komplo kurma" davasının savunma heyeti avukatlarından Ahmed Savab'ı evinde gözaltına alarak, Terör Suçları Soruşturma Birimi'nin bulunduğu başkentin Buşuşa bölgesindeki emniyet merkezine götürdüğünü belirtmişti.

Terörle Mücadele Yargı Birimi Sözcüsü Hannan Kaddas'ın Avukat Savvab'ın 19 Nisan'da şiddeti teşvik ettiği yönünde görüntülerinin yayılması üzerine soruşturmanın açıldığını söylemişti.

Tunus'ta ilgili mahkeme, 19 Nisan'da, "devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" suçlamasıyla yargılanan sanıklara 13 ile 66 yıl arasında değişen hapis cezaları vermişti.

Sanıklara yöneltilen suçlamalar arasında "devletin iç ve dış güvenliğine karşı komplo kurmak", "terörle bağlantılı örgüt kurmak ve bu örgüte katılmak", "devlet yapısını değiştirmeye yönelik saldırı hazırlığı", "halkı birbirine karşı silahlı kışkırtma", "kaos, yağma ve cinayet teşviki", "gıda ve çevre güvenliğine zarar vermek" yer alıyor.

Davada, Ulusal Kurtuluş Cephesi'nden Cevher bin Mübarek, Cumhuriyet Partisi Genel Sekreteri İsam eş-Şabbi, Nahda Hareketi'nin eski yöneticilerinden Abdulhamid el-Celasi, eski bakanlardan Gazi eş-Şevvaşi ve eski Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Rıda Belhac gibi isimler de yargılanıyor.

Tunus'ta 2023'te başlayan operasyonlarla aralarında eski Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'nin de olduğu gözaltına alınan onlarca siyasetçi, gazeteci, aktivist, hakim ve iş insanı "devlet güvenliğine komplo kurmak" suçlamasıyla tutuklu yargılanıyor.

Muhalif kesim, bu gözaltı dalgasını ve soruşturmaları kendilerine yönelik "sindirme operasyonu" olarak niteliyor.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ise ülkede bazı siyasilerin, "devletin güvenliğine karşı komplo kurmak" ve "ekonomik krizi körüklemeye yönelik adımlar"dan dolayı gözaltına alındığını savunuyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tunus'ta Avukat Savab'a Protesto - Son Dakika

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