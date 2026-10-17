Tunus'ta binlerce kişi, UGTT'nin çağrısıyla Said karşıtı sloganlar atarak yürüdü - Son Dakika
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Tunus'ta binlerce kişi, UGTT'nin çağrısıyla Said karşıtı sloganlar atarak yürüdü

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Tunus\'ta binlerce kişi, UGTT\'nin çağrısıyla Said karşıtı sloganlar atarak yürüdü
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Tunus'ta binlerce kişi, Cumhurbaşkanı Kays Said'in politikalarını protesto ve ifade özgürlüğü talebiyle başkentte yürüdü. UGTT'nin de aralarında olduğu 9 sivil toplum kuruluşu ve 8 partinin çağrısıyla yapılan yürüyüş belediye tiyatrosu önünde sona erdi.

TUNUS (AA) – Tunus'ta binlerce kişi, Cumhurbaşkanı Kays Said'in politikalarını protesto etmek ve ifade özgürlüğü ile hak ve özgürlüklerin korunması talebiyle gösteri düzenledi.

Tunus Genel İşçi Sendikasının (UGTT) yanı sıra İnsan Hakları Savunma Birliği ve Avukatlar Derneği'nin de aralarında bulunduğu 9 sivil toplum kuruluşu ile 8 siyasi partinin çağrısıyla düzenlenen gösteri, başkentteki UGTT genel merkezi önünde başladı.

Başkent sokaklarında yürüyen göstericiler, belediye tiyatrosu önünde sona eren yürüyüş boyunca Cumhurbaşkanı Said'in politikalarına tepki gösteren ve özgürlük taleplerini dile getiren sloganlar attı.

Göstericiler, "Başarısız hükümet, çözüm istifa", "İş, özgürlük, ulusal onur" ve "Halk rejimin devrilmesini istiyor" sloganları attı.

Gösteriye çağrıcı kuruluşların yanı sıra aralarında Halk Hareketi, Nahda Hareketi ve Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin de bulunduğu farklı siyasi oluşumların temsilcileri ve destekçileri katıldı.

UGTT Genel Sekreteri'nden diyalog çağrısı

Yürüyüşün sonunda belediye tiyatrosu önünde düzenlenen mitingde konuşan UGTT Genel Sekreteri Salahaddin es-Selmi, iktidarın diyalog masasını devre dışı bırakması halinde sokakların ve meydanların diyalog araçlarına dönüşeceğini söyledi.

Selmi, Tunuslulara birlik olma ve ülke, halk, hak ve özgürlükler için seslerini yükseltme çağrısında bulundu.

Halkın haklarının ihlal edildiğini savunan Selmi, Tunus'un tek bir kişinin yönetimine indirgenemeyeceğini belirtti. Selmi, ülkenin yalnızca kendi sesini duyan ve başkalarını dinlemeyen bir iktidarın kararlarına terk edilemeyeceğini ifade etti.

Baskının bir yönetim politikası olamayacağını dile getiren Selmi, devletin tüm yetkilerinin tek kişinin elinde toplandığı bir anlayışla inşa edilemeyeceğini savundu.

Tunus'taki krizin yalnızca ekonomik göstergeler, kaynak yetersizliği veya geçmişten devralınan sorunlarla açıklanamayacağını belirten Selmi, krizin temelinde yetkilerin tek elde toplanması, yanlış siyasi tercihler ve toplumu ayrıştıran söylemler olduğunu ileri sürdü.

Göstericiler ekonomik sıkıntılara da dikkati çekti

Gösteriye katılan ortaöğretim öğretmeni Munir Cellasi ise eyleme katılmasının iki temel nedeni olduğunu söyledi.

Cellasi, ilk nedenin ifade özgürlüğü alanının daralması ve temel özgürlükler üzerindeki kısıtlamaların artması olduğunu belirtti.

Ekonomik sıkıntılara da dikkati çeken Cellasi, hayat pahalılığının vatandaşların ülkelerinde normal bir yaşam sürmesini zorlaştırdığını ifade etti.

Tunus'taki siyasi süreç

Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz 2021'den itibaren aldığı olağanüstü kararlarla parlamentonun çalışmalarını durdurmuş, daha sonra parlamentoyu feshetmiş ve Yüksek Yargı Konseyini kaldırmıştı. Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle yönetilen sürecin ardından yeni anayasa referanduma sunulmuş ve erken genel seçimler yapılmıştı.

Tunus'taki bazı siyasi ve sivil toplum çevreleri, söz konusu adımların tek adam yönetimini güçlendirdiğini savunurken, diğer kesimler bu süreci 2011 devriminin hedeflerinden uzaklaşan siyasi düzenin düzeltilmesi olarak değerlendiriyor.

İkinci cumhurbaşkanlığı dönemini Ekim 2029'a kadar sürdürmesi öngörülen Said ise aldığı kararların devletin kapsamlı bir çöküşten kurtarılması için gerekli ve hukuka uygun olduğunu ifade ediyor.

Kaynak: AA
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