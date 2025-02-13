Tunus'ta Muhalif Lider Açlık Grevine Başladı - Son Dakika
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Tunus'ta Muhalif Lider Açlık Grevine Başladı

Abir Musi, cezaevinde kötü muameleye karşı açlık grevine girdi, sağlığından endişe ediliyor.

13.02.2025 03:16
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Tunus'ta muhalif Özgür Anayasa Partisi lideri Abir Musi'nin, cezaevinde maruz kaldığı kötü muameleyi protesto etmek amacıyla açlık grevine başladığı bildirildi.

Musi'nin savunma ekibinde yer alan Nafi el-Aribi, basına yaptığı açıklamada, müvekkilleri Musi'nin sağlığından ve hayatından endişe ettiğine dair kendilerine bilgi verdiğini söyledi.

Musi'nin maruz kaldığı kötü muameleye karşı açlık grevine başladığını aktaran Aribi, şunları ifade etti:

"Müvekkilimiz geçen hafta sonu bir sağlık sorunu yaşadı. Kendisi çok zor durumda olduğu halde revire kaldırılmadı ve muayene için doktor çağrılmadı. Telefonla doktora ulaşılarak ilaç yazılmasıyla yetinmişler."

Konuyla ilgili Tunus makamlarından herhangi bir açıklama gelmedi.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in ülkede sistem değişikliğinin yolunu açan 25 Temmuz 2021'de aldığı "olağanüstü kararlarını" destekleyen Musi, sonraki süreçte siyasi partilere yönelik tutumundan dolayı Said'e karşı cephe almıştı.

Tunus Asliye Mahkemesi, 5 Ekim 2023'te Musi hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

Said'in "25 Temmuz olağanüstü kararları"

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz 2021'de açıkladığı olağanüstü kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Meclisin çalışmalarını donduran ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Said'in açıkladığı "siyasi krizden çıkış yol haritası" kapsamında ülkede 25 Temmuz 2022'de anayasa referandumu, ardından erken genel seçimler yapıldı.

Yeni anayasa ile başkanlık sistemine geçilen Tunus'ta Halk Meclisi'nin yanı sıra "Bölgesel ve Yerel Ulusal Konsey" adıyla ikinci bir parlamentonun kurulacağı da anayasada yer almıştı.

Tunus'ta bazı kesimler Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve ülkenin demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.

Kaynak: AA

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