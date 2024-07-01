Tunus'ta Sıcaklık Rekoru: 49 Dereceyi Geçti

Güncel

Tunus'un orta ve güney kesimlerinde sıcaklık 49 dereceyi geçti.

Tunus Ulusal Meteoroloji Enstitüsü, sosyal medya hesabından yayımladığı açıklamada, "Bugün yapılan ölçümlerde, sıcaklık Kayravan kentinde 49,2, Kibeli kentinde ise 49,3 derece olarak kayıtlara geçti." ifadelerine yer verildi.

Sıcaklıkların gelecek günlerde 40 ile 47 derece arasında seyredeceği belirtilen açıklamada, zaman zaman 49 dereceyi de aşacağı aktarıldı.

Kayravan kentinin Afrika kıtasının en sıcak ikinci noktası olduğu vurgulanan açıklamada, kentte 2021 yılında sıcaklığın 50,3 dereceye çıktığı hatırlatıldı.

Tunuslu yetkililer, yüksek sıcaklıklardan dolayı orman yangınlarına karşı uyarıda bulunuyor.