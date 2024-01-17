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Tunus'ta terör örgütü üyesi olmaktan aranan 21 kişi yakalandı - Son Dakika
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Tunus'ta terör örgütü üyesi olmaktan aranan 21 kişi yakalandı

Tunus Ulusal Muhafız Genel Müdürlüğü, güvenlik güçlerinin operasyonları sonucu örgüt üyesi oldukları iddiasıyla aranan 2'si kadın 21 kişinin gözaltına alındığını ve tutuklandığını açıkladı. Yakalananlardan hapis cezası bulunanların cezalarının infaz edileceği, terör örgütü üyesi olmak suçlamasıyla tutuklama kararı olanların ise hukuki süreçlerinin devam ettiği belirtildi. Tunus, 2013'ten bu yana turizm merkezlerinin hedef alındığı birçok terör eylemine sahne olmuştur.

Tunus\'ta terör örgütü üyesi olmaktan aranan 21 kişi yakalandı
17.01.2024 - 15:50,  Güncelleme: 15:54
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Tunus'ta terör örgütü üyesi olmaktan aranan 21 kişi yakalandı.

Tunus Ulusal Muhafız Genel Müdürlüğü (Jandarma), sosyal medya hesabından konuya ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Güvenlik güçlerinin operasyonları sonucu örgüt üyesi oldukları iddiasıyla aranan 2'si kadın 21 kişi gözaltına alınmalarının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi." ifadelerine yer verildi.

Yakalananlardan hapis cezası bulunanların cezalarının infaz edileceği, terör örgütü üyesi olmak suçlamasıyla tutuklama kararı olanların ise hukuki süreçlerinin devam ettiği kaydedildi.

Tunus, 2013'ten bu yana başta turizm merkezlerinin hedef alındığı birçok terör eylemine sahne olmuştu.

Kaynak: AA
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