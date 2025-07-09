Tunus'ta Türk Öğrencilere Arapça Eğitimi - Son Dakika
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Tunus'ta Türk Öğrencilere Arapça Eğitimi

09.07.2025 11:46
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Türk imam hatip lisesi öğrencileri, Tunus'ta Burgiba Dil Enstitüsü'nde Arapça kurslarına başladı.

Türkiye'den Tunus'a dil eğitimi için gelen imam hatip lisesi öğrencileri Burgiba Dil Enstitüsünde Arapça eğitimi almaya başladı.

Başkent Tunus'ta yer alan Enstitüde, 100 saatlik hızlandırılmış Arapça kursunda, Konya Tahir Büyükkörükçü, Başakşehir Akif İnan, Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Liseleri ile Fatih Sultan Mehmet Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesinden 60'ın üzerinde öğrenci eğitimlerine başladı.

Haftanın beş günü sabah 08: 00 ile 13: 00 arası ders alan öğrenciler, düzenlenen gezi programlarıyla da sahada dil eğitimlerini uygulama fırsatı buluyor.

Türkiye'nin Tunus Eğitim Müşaviri Emin Soysaç, dil eğitimi için Tunus'a gelen lise öğrencilerine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, " İstanbul'dan ve Konya'dan, Arapça eğitimi için Tunus'a gelen öğrencilerimiz için Büyükelçimiz Ahmet Misbah Demircan büyük gayretler sarf etti. Kendisi de üniversite yıllarında Burgiba Enstitüsünde Arapça eğitimi aldığı için burayı iyi biliyor. Burgiba Dil Enstitüsü onlarca yıldır eğitim veren köklü bir kurum. Burada farklı yaşlarda ve farklı milletlerden öğrencilerin olması dolayısıyla bir birleriyle iletişime geçmek için Arapçayı kullanmak zorundalar. Enstitünün en önemli özelliği bu, çünkü bu şekilde öğrenciler derslerde öğrendiklerini hemen aynı yerde pratik yapma şansı buluyorlar." dedi.

"Tunus'ta, Türklere karşı sempati ve Türkiye'ye yakın bir alaka var"

Tunusluların Türklere karşı sempati duyduğunu belirten Soysaç, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"300 yıllık tarihi birlikteliğimizden dolayı Türkiye ile Tunus'un kültürleri bir birine benzemekte. Ayrıca Tunus'ta Türk dizilerinden dolayı Türkçeyi öğrenen ya da Türkiye'yi yakından tanıyan binlerce Tunuslu var. Bu yüzden Tunus'ta, Türklere karşı sempati ve Türkiye'ye yakın bir alaka var. Öğrencilerimizin burada herhangi bir zorlukla karşılaşmadan güzel bir şekilde eğitimlerini tamamlayacaklarına inanıyorum."

"Dil öğrenmek için konuşma çok önemli, Tunus'ta bu fırsatı yakaladık"

Tunus'ta Arapça dil eğitimi almaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten imam hatip lisesi öğrencisi Melih Genç, "Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 11. sınıfa geçtim. Burada arkadaşlarımla beraber Burgiba Dil Enstitüsünde Arapça öğrenimi görüyoruz. Kaldığımız yurt çok güzel ve okulumuza yürüme mesafesinde. Ders bittikten sonra beraberimizdeki refakatçi hocalarımız ve Tunuslu rehberlerimiz ile beraber şehri geziyoruz. Bu şekilde hem halkla bir araya gelerek sohbet ediyoruz, bu da tabi Arapça gelişimini katkı sağlıyor. Yani bir dil öğrenmek için konuşma çok önemli, Tunus'ta bu fırsatı yakaladık. Yurtta, okulda ve sahada, yaptığımız sohbetler ile öğrendiğimiz Arapça kelimeleri tekrarlıyoruz." dedi.

"Sınıflarımız karışık, her ülkeden ve her dinden insan var"

İstanbul'dan gelen öğrencilerden Cuma Boyraz da,Tunus'ta beklediğinden daha güzel bir ortamla karşılaştığını, kaldıkları yurtların ve Arapça eğitimi aldıkları okulun çok iyi olduğunu söyledi.

Özellikle dedesine Arapça eğitimine verdiği destekten dolayı teşekkür etmek istediğini belirten Boyraz, "Aileme, öğretmenlerime ve burada bize destek olan Türk kurumlarına teşekkür ediyorum. Burgiba Dil Enstitüsündeki sınıflarımız karışık, her ülkeden ve her dinden insan var. Türk olarak farklı dillerden eğitim aldığımız sınıf arkadaşlarımızla anlaşmak için Arapça konuşmak zorundayız. Bu da bizim pratik yapma şansımızı arttırıyor. Tunus, bir çok açıdan Türkiye'ye benziyor, herhangi bir zorlukla karşılaşmadık." diye konuştu.

Burgiba Dil Enstitüsü, 1962 yılında cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kuruldu. Tunus El-Manar Üniversitesi'ne bağlı olan enstitü, Yüksek Öğrenim ve Araştırma Bakanlığı tarafından denetleniyor. Enstitü, yıl boyunca 15 yaş üstü Tunuslu ve yabancılara dil eğitimi veriyor.

Enstitüde, Arapçanın yanı sıra, aralarında Türkçe, İngilizce, Fransızca ve İtalyanca olmak üzere 10'un üzerinde dilde kurslar düzenleniyor.

Kaynak: AA

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