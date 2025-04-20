Tunus'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1,2 Milyon Ecstasy Ele Geçirildi

TUNUS, 20 Nisan (Xinhua) -- Tunus güvenlik güçleri, uluslararası bir uyuşturucu kaçakçılığı ağını çökerterek 1,2 milyondan fazla ecstasy hapı ele geçirdi.

Tunus Ulusal Muhafızları cumartesi günü Facebook sayfasından yaptığı açıklamada operasyonun İstihbarat ve Araştırma Dairesi'nin yürüttüğü hassas istihbarat toplama süreci sonrasında ülkenin kuzeydoğusundaki Nabil kentinde yapıldığını belirtti.

İstihbarat çalışmalarında ecstasy haplarının birincil tüketicileri olarak gençlerin ve öğrencilerin hedeflendiği belirlendi.

Açıklamada aylar süren izleme ve koordinasyon çalışmalarının ardından güvenlik birimlerinin suç örgütünün çok sayıda üyesini tutukladığı ifade edildi.

Yetkililer büyük miktarda uyuşturucunun yanı sıra kaçakçılık operasyonlarında kullanılan çok sayıda lüks araç ve yüklü miktarda nakit paraya da el koydu.

Açıklamada operasyonun tam olarak ne zaman gerçekleştirildiği ve şüphelilerin kimlikleri belirtilmedi.

Soruşturmanın devam ettiği ve örgüt üyelerinin uyuşturucu dağıtımı, kaçakçılığı, komisyonculuğu ve kara para aklama gibi suçlamalarla karşı karşıya olduğu kaydedildi.