Tunus'ta Uzaktan Yargılama Protestosu

Tunus'ta "devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" suçlamasıyla yargılanan aralarında siyasetçi, iş insanı, hakim ve aktivistlerin de bulunduğu yaklaşık 40 kişinin uzaktan yargılanması protesto edildi.

Ulusal Kurtuluş Cephesi ve Sanık Aileleri Koordinasyon Komitesi'nin çağrısıyla onlarca kişi, davanın 3. duruşmasının yapıldığı Tunus Asliye Hukuk Mahkemesi'nin önünde bir araya geldi.

Duruşmaların uzaktan yapılmasına karşı çıkan Tunuslular, sanıkların mahkemeye getirilmesi, duruşmaların kamuya açık, yargılamanın da şeffaf ve adil yapılmasını istedi.

Eyleme katılan protestocular, "Tutukluları serbest bırakın", "Bu ülke baskı ve diktatörlük içinde" ifadeleri yazan pankartlar taşıdı.

Davada suçlanan tutuklu Abdulcelasi İbrahim'in eşi Muniyye İbrahim, burada yaptığı konuşmada, "Siyasi tutuklular duruşmaya katılma haklarını talep ediyor. Mahkum aileleri ve sivil toplum aktivistleri, kamuoyuna açık bir duruşma düzenlenmesi konusunda kararlı." dedi.

Tunus'ta "devlet güvenliğine komplo" suçlamasıyla yargılanıyor

Tunus'ta "devlet güvenliğine komplo kurmak" suçlamasıyla yargılanan 40 sanığın terör davalarına bakan ilgili ceza dairesine sevk edilmesine ve tahliye taleplerinin tamamının reddedilmesine karar verilmişti.

Davada yargılanan sanıklar arasında Ulusal Kurtuluş Cephesi'nden Cevher bin Mübarek, Cumhuriyet Partisi Genel Sekreteri İsam eş-Şabbi, Nahda Hareketi'nin eski yöneticilerinden Abdulhamid el-Celasi, eski bakanlardan Gazi eş-Şevvaşi ve eski Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Rıda Belhac gibi isimler de yer alıyor.

Tunus'ta 2023'te başlayan operasyonlarla aralarında eski Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'nin de olduğu gözaltına alınan onlarca siyasetçi, gazeteci, aktivist, hakim ve iş insanı "devlet güvenliğine komplo kurmak" suçlamasıyla tutuklu yargılanıyor.

Muhalif kesim, bu gözaltı dalgasını ve soruşturmaları kendilerine yönelik "sindirme operasyonu" olarak niteliyor.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ise ülkede bazı siyasilerin, "devletin güvenliğine karşı komplo kurmak" ve "ekonomik krizi körüklemeye yönelik adımlar"dan dolayı gözaltına alındığını söylemişti.