Tunuslu Asker BM Misyonunda Öldü

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Tunus Savunma Bakanlığı, Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki Birleşmiş Milletler (BM) misyonunda görevli bir Tunus askerinin Çad sınırında açılan ateş sonucu öldüğünü duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki BM Barış Gücü himayesinde faaliyet gösteren Tunus Hızlı Müdahale Birliğine mensup askeri devriyeye bu ülkenin Çad sınırındaki Ndele bölgesinde ateş açıldığı belirtildi.

Açılan ateş sonucu Tunuslu bir askerin öldüğü kaydedilen açıklamada, askeri devriyeye Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki BM misyonuna destek çerçevesinde BM bayrağı ile rutin görevlerini sürdürdüğü sırada ateş açıldığı aktarıldı.

Tunus Hızlı Müdahale Birliği'nin Orta Afrika'da Temmuz 2021'ten bu yana barış gücü birliklerine destek sağlama, sivilleri silahlı grupların eylemlerinden korumak için müdahale etme, konuşlanma alanını güvence altına alma, insani yardımı yönlendirme ve BM personelini koruma gibi görevlerde bulunduğu kaydedildi.