Tüp Bebek Merkezinde Patlama; Kimse Zarar Görmedi

Güncel

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan, dün hastanenin tüp bebek merkezinde yaşanan patlama sırasında ve sonrasında herhangi bir hasta veya çalışanın zarar görmediğini bildirdi.

Doğan, yazılı açıklamasında, dün saat 15.45'te Tüp Bebek Merkezi'ndeki inkübatör cihazının karbon filtresinin bütünlüğünün bozulduğunun tespit edildiğini belirtti.

Konuyla ilgili hastanenin kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) sorumlusunun bilgilendirildiğini aktaran Doğan, şunları kaydetti:

"Filtre karbon içerdiği için 112 aracılığıyla AFAD ile iletişime geçilmiştir. AFAD yetkilileriyle yapılan değerlendirmede, olayın ciddi bir durum arz etmediği ancak ortama atmosferik gaz yayılma ihtimaline karşı ortam havalandırması gerektiği belirtilmiştir. Ortam havalandırması için AFAD yetkililerinden destek istenmiş ve ortam havalandırması yapılarak olay yeri hizmet vermeye hazır bir şekilde düzenlenmiştir. Olay sırası ve sonrasında herhangi bir hasta ve çalışan zarar görmemiştir. Ünitemiz yoğun şekilde hasta kabulüne devam ederek hizmet vermeyi sürdürmektedir."

Bu arada açıklamada, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Hayati Öztürk'ün, merkezi ziyaret ederek olayla ilgili Doğan'dan bilgi aldığı belirtildi.