Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Ülkü Ocakları tarafından "Türk'ün Turan Gecesi" adlı program düzenlendi.
Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen konser programında, Ozan Yafez ve Alperen Kekilli sahne aldı, Şarkışla Ülkü Ocakları halay ekibi gösteri sundu.
Programa, Sivas Ülkü Ocakları Başkanı Bahadır Gökmen, Şarkışla Ülkü Ocakları Başkanı Muhammet Furkan Atalay, MHP İlçe Başkanı Dursun Yıldırım ve vatandaşlar katıldı.
Son Dakika › Güncel › Turan Gecesi Şarkışla'da Kutlandı - Son Dakika
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