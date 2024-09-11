Turgutlu Belediye Başkanı Yağışların Ardından Hasar Tespitine Başladı

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(MANİSA) - Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, şiddetli yağmur ve fırtınanın ardından kent genelinde meydana gelen hasarı ve ihtiyaçları yerinde tespit etmek için incelemelerde bulundu.

Çetin Akın ve Manisa Su ve Kanalizasyon (MASKİ) Genel Müdürü Talat Postacı, kuvvetli yağış nedeniyle su baskınlarının ve yol sorunlarının yaşandığı bölgeleri yerinde inceledi, hasar tespit çalışması yaptı.

Akın, "MASKİ, Temizlik ve Fen İşleri ekiplerimizle birlikte, hasarın boyutlarını değerlendirdik ve gerekli ilk müdahaleleri yapmak için çalışmalar başlattık. Yağışlardan etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.