Turgutlu Belediyesi Kireçleme Çalışmalarına Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Turgutlu Belediyesi Kireçleme Çalışmalarına Başladı

Turgutlu Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte bakterilerin üremesini engellemek amacıyla ilçede kireçleme çalışmalarına başladı. Çalışmalar, çevre ve halk sağlığını korumak için çeşitli noktalarda gerçekleştiriliyor.

13.03.2025 12:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MANİSA) - Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, havanın ısınmayla bakteri ve mikroorganizmaların üremesinin engellenmesi için ilçenin farklı noktalarında kireçleme çalışmalarına başladı.

Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çevre ve halk sağlığının korunması için ilçe genelinde çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, Anadolu İmam Hatip Lisesi alt geçidi, Halil Kale Fen Lisesi alt geçidi ve çevresi, Fatih Sanayi Sitesi alt geçidi, Derbent Mahallesi'nde yer alan yaya ve araç geçitleri, İstasyonaltı Mahallesi tren yolu yaya alt geçidi ile çeşitli noktalarda kireçleme uygulamasını tamamladı.

Bakteri ve mikroorganizmaların üremesinin engellenmesinin yanı sıra kötü kokunun da önüne geçebilmek için yapılan çalışmalara, program dahilinde devam edilecek.

Belediye Başkan Yardımcısı ve Temizlik İşleri Müdürü Evren Erbaş Ser, "Turgutlu Belediyesi olarak şehrimizin temiz ve sağlıklı olması adına gerekli tüm gayreti gösteriyoruz. Kireç uygulaması antiseptik özelliklere sahip olması dolayısıyla bakteri ve mikroorganizmaların üremesine ve kötü kokuların oluşmasına engel oluyor. Bu amaçla ihtiyaç duyulan tüm noktalarda kireçleme yapıyoruz. Havaların ısınmaya başlamasıyla çalışmalarımızı sıklaştıracağız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Son Dakika

Son Dakika Güncel Turgutlu Belediyesi Kireçleme Çalışmalarına Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mahsun Kırmızıgül’ü yıkan ölüm: Son dört ay, hayatımın en acı dönemi Mahsun Kırmızıgül'ü yıkan ölüm: Son dört ay, hayatımın en acı dönemi
Herkes o evlerden alıyor Sebebi ise biraz üzücü Herkes o evlerden alıyor! Sebebi ise biraz üzücü
TÜİK rakamları paylaştı İşte Türkiye’de yaşlı nüfusu en fazla olan 3 ilimiz TÜİK rakamları paylaştı! İşte Türkiye'de yaşlı nüfusu en fazla olan 3 ilimiz
MSB’den SDG-Suriye anlaşmasına ilk yorum: Sahaya yansımasına bakacağız MSB'den SDG-Suriye anlaşmasına ilk yorum: Sahaya yansımasına bakacağız
Kardeşinin sözleri ihbar sayıldı Özcan Deniz’e bir şok daha Kardeşinin sözleri ihbar sayıldı! Özcan Deniz'e bir şok daha
Şampiyonlar Ligi’ne damga vuran penaltı Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran penaltı
Enflasyon konuşması gerekirken yardımcısının çoraplarına takıldı Enflasyon konuşması gerekirken yardımcısının çoraplarına takıldı
Altın alım satımına yeni düzenleme yolda Altın alım satımına yeni düzenleme yolda
Altın alım satımına yeni düzenleme yolda Altın alım satımına yeni düzenleme yolda
Metro çalışmasındaki yangınla ilgili jeoloji uzmanından tüm soru işaretlerine yanıt Metro çalışmasındaki yangınla ilgili jeoloji uzmanından tüm soru işaretlerine yanıt
İstanbul’u terk eden ünlü oyuncu, şimdilerde hortumla duş alıyor İstanbul'u terk eden ünlü oyuncu, şimdilerde hortumla duş alıyor
Japonya’da Türk vatandaşlarına vize tartışmasına “dostluk“ yanıtı Japonya'da Türk vatandaşlarına vize tartışmasına "dostluk" yanıtı
İbadeti şova çevirenlerin yeni icadı: Umre mevlidi İbadeti şova çevirenlerin yeni icadı: Umre mevlidi
Trump’ın söylemleri milyarderlerin servetini eritti Trump'ın söylemleri milyarderlerin servetini eritti
TFF, Beşiktaş-Galatasaray derbisine yerli hakem atayacak TFF, Beşiktaş-Galatasaray derbisine yerli hakem atayacak

12:03 TÜİK rakamları paylaştı İşte Türkiye’de yaşlı nüfusu en fazla olan 3 ilimiz TÜİK rakamları paylaştı! İşte Türkiye'de yaşlı nüfusu en fazla olan 3 ilimiz
12:02 MSB’den SDG-Suriye anlaşmasına ilk yorum: Sahaya yansımasına bakacağız MSB'den SDG-Suriye anlaşmasına ilk yorum: Sahaya yansımasına bakacağız
10:32 Trump’ın kabinesinde bir Konyalı Trump'ın kabinesinde bir Konyalı
10:08 Meclis kürsüsünde su içen milletvekili, ’’Oruç’’ uyarısı yapanlara kızdı Meclis kürsüsünde su içen milletvekili, ''Oruç'' uyarısı yapanlara kızdı
17:30 Derbide yabancı hakem krizi Sahadan çekildiler, 3-0 mağlup sayıldılar Derbide yabancı hakem krizi! Sahadan çekildiler, 3-0 mağlup sayıldılar
17:25 Okan Buruk, Mertens ile tartışma iddialarını yalanladı Okan Buruk, Mertens ile tartışma iddialarını yalanladı
17:20 DEM Parti heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için randevu talebinde bulundu DEM Parti heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için randevu talebinde bulundu
17:03 CHP’li eski başkandan Sinpaş açıklaması: Genel Merkez’in onayıyla yaptım CHP'li eski başkandan Sinpaş açıklaması: Genel Merkez'in onayıyla yaptım
16:37 Bu nasıl yemek servisi Görüntüyü izleyenler tepki yağdırıyor Bu nasıl yemek servisi? Görüntüyü izleyenler tepki yağdırıyor
16:30 4 aydır yürüyemeyen hastanın ayağından terlik parçası çıktı 4 aydır yürüyemeyen hastanın ayağından terlik parçası çıktı
16:19 Rusya’dan yüksek gelirli yatırımcılara beklenmedik Bitcoin kararı Rusya'dan yüksek gelirli yatırımcılara beklenmedik Bitcoin kararı
16:10 Motosiklette ihlallere ağır cezalar geliyor Motosiklette ihlallere ağır cezalar geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2025 12:43:01. #7.12#
SON DAKİKA: Turgutlu Belediyesi Kireçleme Çalışmalarına Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.