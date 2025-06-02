Turgutlu\'da Buğday Tarlasında Yangın

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde buğday tarlasında yangın çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Yangın, akşam saatlerinde Turgutlu ilçesi Erbiller Sanayi Sitesi'nin üst kısmındaki bir buğday tarlasında yangın çıktı. Alevleri görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği ile Turgutlu Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi. Yangın, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangının sanayi bölgesi ve yerleşim alanlarına sıçramaması için çalışmalar sürerken, dumandan etkilenen bazı vatandaşlar bölgeden uzaklaştırıldı.

Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.