Turgutlu\'da Kar Yağışı Etkili Oldu

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinin yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı sonrasında bölge beyaza büründü.

Belediye ekipleri, bölge sakinlerinin mağdur olmaması ve ulaşımın aksamaması için temizleme ve tuzlama çalışması yürütüyor.