Turgutlu'da Şiddetli Rüzgar Ağaçları Devrildi - Son Dakika
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Turgutlu'da Şiddetli Rüzgar Ağaçları Devrildi

25.05.2025 21:01
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde şiddetli rüzgar birçok ağacı devirdi, bir araç zarar gördü.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde şiddetli rüzgar günlük yaşamı olumsuz etkilerken, birçok ağaç rüzgarın etkisiyle devrildi. Devrilen ağaçlardan biri, park halindeki bir araca zarar verdi. Yaklaşık 40 yıllık bir çınarın devrilmesi de çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Turgutlu ilçesi genelinde, bugün şiddetli rüzgar nedeniyle birçok ağaç devrildi. Devrilen ağaçları gören vatandaşlar, durumu belediye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen belediye ekipleri, devrilen ağaçları temizleme çalışması yaptı.

Ayrıca, şiddetli rüzgarın etkisiyle Turgutlu Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir lokantanın önünde bulunan yaklaşık 40 yıllık çınar ağacı da topraktan sökülerek devrildi. Ağacın devrilme anları çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın, lokantanın kapalı olduğu bir tatil gününde meydana gelmesi olası bir faciayı önledi.

Yetkililer, vatandaşları muhtemel risklere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Turgutlu'da Şiddetli Rüzgar Ağaçları Devrildi - Son Dakika

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