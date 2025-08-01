Turgutlu\'da Tarım Arazisinde Yangın

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, tarım arazisinden makilik alana sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Dalbahçe Mahallesi'ndeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle makilik alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter, 5 arazöz, 2 su ikmal aracı ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplere vatandaşlar da traktörlerinin arkasına taktıkları su tankerleriyle destek verdi.

Kontrol altına alınan yangında 10 dönümlük meyve bahçesi zarar gördü.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.