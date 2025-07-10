Turgutlu\'da Yangın Kontrol Altında

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde evlere yakın bölgede tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı. Alevler, karadan ve havadan müdahalelerle 1 saatte kontrol altına alındı.

Turgutlu ilçesi kırsal Derbent Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yakın bölgedeki tarım arazisinde saat 13.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter, 5 arazöz, 2 su ikmal aracı ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Köylüler de tankerlerle söndürme çalışmalarına destek verip, alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için büyük çaba gösterdi. Yangın, havadan ve karadan ekiplerin müdahalesi sonucu yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları sürüyor.