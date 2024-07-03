Turgutlu Belediyesi, EURO 2024 maçını dev ekranda yayınladı

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(MANİSA) - Turgutlu Belediyesi, A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya ile karşılaştığı Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) maçı için 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda dev ekran kurdu. Başkan Çetin Akın, heyecan dolu karşılaşmayı meydanı dolduran vatandaşlarla izledi.

Turgutlu'da vatandaşlar, Türkiye-Avusturya karşılaşmasını Turgutlu Belediyesi'nin kurduğu dev ekrandan takip etti. Maç öncesinde Turgutlu Belediyesi tarafından meydanı dolduran vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı.

Başkan Akın, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Hasan Ayma ve Turgutlu Belediyesi meclis üyeleri karşılaşmayı meydanı dolduran vatandaşlarla takip ederek, milli takımın heyecanına ortak oldu. Milli takımın maçın bitiş düdüğüyle 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 8'e kalmasının ardından ilçede büyük bir coşku yaşandı.

Başkan Akın, "Bekle bizi Berlin, geliyoruz... A Milli Futbol Takımı'mızın Avusturya maçını hemşehrilerimizle birlikte coşkuyla izledik. Sahaya ruhunu koyan ve Avrupa yolculuğuna devam eden Bizim Çocuklar ile gurur duyuyoruz. Yolun sonu şampiyonluk olsun" dedi.