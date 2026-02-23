Türk Dizilerine 100 Bin Dolar Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türk Dizilerine 100 Bin Dolar Destek

23.02.2026 12:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür Bakanı Ersoy, yurt dışında yayınlanan Türk dizilerine 100 bin dolar desteği açıkladı.

(İSTANBUL) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yurt dışında yayınlanan Türk dizilerine yönelik dev destek programının detaylarını paylaşmak üzere sektörün önde gelen yapımcıları ve yayıncı kuruluş temsilcileriyle İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde bir araya geldi. Toplantıda, yurt dışında yayınlanan dizilere toplamda 100 bin dolar karşılığı Türk lirasına kadar sağlanacak desteğin kriterleri ve uygulama esasları ele alındı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yurt dışında yayınlanan Türk dizilerine yönelik dev destek programının detaylarını paylaşmak üzere sektörün önde gelen yapımcıları ve yayıncı kuruluş temsilcileriyle İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde bir araya geldi.

Sektörün önde gelen yapım şirketlerinin temsilcileriyle yayıncı kuruluş yöneticilerinin hazır bulunduğu buluşmada, dizilerin küresel ölçekte ulaştığı izleyici kitlesi ve bu gücün yeni dönemde Türkiye'nin tanıtım vizyonunda nasıl daha etkin kullanılacağı değerlendirildi.

Türk dizilerinin yalnızca kültürel bir ürün değil, aynı zamanda stratejik bir tanıtım aracı olduğu vurgulanan toplantıda, yurt dışında yayınlanan her başarılı yapımın Türkiye'nin hikayesini dünyaya taşıdığı ve bu etkinin daha planlı bir çerçeveye oturtulmasının hedeflendiği ifade edildi.

Toplantıya, Bakan Başdanışmanı Tayfun Topal, Tanıtma Genel Müdürü ve TGA Yönetim Kurulu Başkanı Timuçin Güler ile Sinema Genel Müdürü Birol Güven'in yanı sıra sektörün önde gelen yapımcıları katıldı.

Uzak Şehir, Yargı, Ezel gibi yurt dışında çok ses getiren dizilere imza atan Ay Yapım'dan Kerem Çatay, Bir Zamanlar Çukurova, Eşref Rüya ve Teşkilat gibi yapımlarla öne çıkan TİMSBİ Productions'tan Burak Sağyaşar, Gümüş, Erkenci Kuş gibi dizileri onlarca ülkede izlenen Gold Yapım'dan Faruk Turgut, Bahar dizisinin yapımcısı MF Yapım'dan Asena Bülbüloğlu, ve yine yurt dışında büyük ilgi gören Adını Feriha Koydum, Sadakatsiz ve bu sezon Yeraltı dizisini hayata geçiren Med Yapım'dan Fatih Aksoy, Taşacak Bu Deniz dizisinin yapımcısı OGM Film'den Onur Güvenatam ve Bir Zamanlar İstanbul ile Kuruluş Osman projelerine imza atan Bozdağ Film'den Mehmet Bozdağ, NTC Medya'dan Mehmet Yiğit Alp ve Sinegraf Film'den Yusuf Ömer Sınav görüşmede yer aldı.

Televizyon ve Sinema Filmi Yapımcıları Meslek Birliği (TESİYAP) Başkanı Burhan Gün de sektörü temsilen toplantıya katılan isimlerden olurken yayıncı kuruluş temsilcileri arasında ise TRT'den Mücahid Eker, TV8'den Televizyon Yayıncıları Derneği Başkanı Aslı Çini, Kanal 7'den Mehmet Acet, ATV'den Ali Türkaslan, Kanal D'den Gökhan Yıldız, Show TV'den Aynur Demirtaş İşmen, Star TV'den Nermin Yurteri ve Şebnem Aksoy ile FOX'tan Mehmet İçağasıoğlu yer aldı.

Sektörle istişare edildi

Yeni destek modelinin çerçevesi, uygulama süreci ve destekten yararlanma şartları toplantının ana gündem maddelerini oluşturdu.

Görüşmede, destekten faydalanacak yapımlar için belirlenen kriterler detaylı şekilde değerlendirildi. Bu kapsamda dizilerin en az 3 kıta ve en az 10 ülkeye ihraç edilmesi, Türkiye'de en az 26 bölüm yayınlanmış olması, izlenme başarısıyla reytinglerde üst sıralarda yer alması, Türkiye'nin tarihi, doğal, kültürel ve gastronomik değerlerinin uluslararası izleyiciyle daha güçlü bir bağ kuracak şekilde anlatılması ve çekimlerin bu destinasyonlarda gerçekleştirilmesi, son 3 yıl içinde yayınlanmış olması ile RTÜK tarafından ceza almamış olması kriterleri özellikle vurgulandı.

Toplantıda, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) yeni tanıtım modeli çerçevesinde üstleneceği rol de gündeme geldi. Dizilerin bilinirliğinden faydalanılarak Türkiye turizmine katkı sağlayacak 30 saniyelik tanıtım filmleri ve dijital kısa video içeriklerinin satın alınmasına yönelik çalışmaların yürütüleceği ifade edildi.

Bu kapsamda ayrıca, Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlayacak şekilde tanıtım filmi çekilmesi, destinasyonları içeren drone görüntülerinin kullanılması ve oyuncuların kendi sosyal medya hesaplarında (story paylaşımları dahil) Türkiye'nin tanıtımına yönelik içerik paylaşımına katkı sunması hususlarının TGA'nın uygulama sürecinde dikkate alınacağı belirtildi.

Destek mekanizması sektörle istişare içinde yürütülerek hem üretim gücünü artıran hem de Türkiye'nin tanıtımına somut katkı sağlayan, ölçülebilir ve adil bir destek sistemi oluşturulacak.

Türk dizilerinin etki alanını daha planlı bir yapıya kavuşacak

Toplantıda Türk dizi sektörünün yaklaşık 170 ülkede yayınlandığı ve 1 milyara yakın izleyiciye ulaştığı belirtilerek, bu geniş erişim sayesinde Türkiye'nin dünyada dizi ihracatında en güçlü ülkeler arasında yer aldığı vurgulandı.

Dizilerin ulaştığı küresel ölçeğin Türkiye'yi satış ve ihracat gücü açısından dünyanın en büyük üç televizyon endüstrisinden biri haline getirdiğinin altı çizilen toplantıda, sektörün 1 milyar doları aşan ihracat geliriyle tarihi bir eşiği geride bıraktığı kaydedildi.

Yapımcılar tarafından, elde edilen bu ivmenin daha da ileri taşınmasının hedeflendiği belirtilerek, dizi ihracat gelirinin 1.2 milyar dolar seviyesinin yukarısına taşınmasının amaçlandığı ifade edildi.

Ayrıca gerçekleştirilen toplantıda, İspanya ve İtalya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde prime time kuşağında yayınlanan Türk dizilerinin yüksek izlenme oranlarına ulaştığına işaret edilerek, bu başarının ülke tanıtımı açısından stratejik bir fırsat sunduğu değerlendirildi.

Yeni destek programı sayesinde Türk dizilerinin küresel pazarlardaki varlığının güçlendirilmesi, ihracatın artırılması ve aynı zamanda Türkiye'nin kültürel ve turistik değerlerinin uluslararası ölçekte daha etkin biçimde tanıtılması hedefleniyor.

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Dizilerine 100 Bin Dolar Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çilem Sağlam’ın Fedakarlığı Çilem Sağlam'ın Fedakarlığı
Tek tıkla banka hesabınız sıfırlanabilir Ramazanı bile alet ettiler Tek tıkla banka hesabınız sıfırlanabilir! Ramazanı bile alet ettiler
“Savcıyım“ deyip tehditler yağdıran kadının ifadesi ortaya çıktı İlk vukuatı değilmiş "Savcıyım" deyip tehditler yağdıran kadının ifadesi ortaya çıktı! İlk vukuatı değilmiş
10’da 10 Erzurumspor, Süper Lig’e göz kırpıyor 10'da 10! Erzurumspor, Süper Lig'e göz kırpıyor
Galatasaray maçı öncesi Juventus’u korkutan Kenan Yıldız gelişmesi Galatasaray maçı öncesi Juventus'u korkutan Kenan Yıldız gelişmesi
Çatalca’da eşini öldüren adamın kaçma anı ortaya çıktı Çatalca'da eşini öldüren adamın kaçma anı ortaya çıktı
“Savcıyım“ deyip otobüste tehditler yağdıran kadın hakkında karar verildi "Savcıyım" deyip otobüste tehditler yağdıran kadın hakkında karar verildi
Hasan Şaş’tan Okan Buruk’a: Bu işi bırak Hasan Şaş'tan Okan Buruk'a: Bu işi bırak
Netanyahu, ittifak yapacakları ülkeleri tek tek sıraladı Netanyahu, ittifak yapacakları ülkeleri tek tek sıraladı
Mahkemede erken doğum alarmı: Hamile şüpheli hastaneye kaldırıldı Mahkemede erken doğum alarmı: Hamile şüpheli hastaneye kaldırıldı

12:04
Acun Ilıcalı’nın takımı şampiyonluğa koşuyor
Acun Ilıcalı'nın takımı şampiyonluğa koşuyor
11:53
Yasak aşk skandalının yazışmaları da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim
Yasak aşk skandalının yazışmaları da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim
11:27
Messi’nin başını yakacak görüntülerin tam hali ortaya çıktı
Messi'nin başını yakacak görüntülerin tam hali ortaya çıktı
11:12
ABD’nin uykularını kaçıracak adım, Kim’e seçimi kazandırdı
ABD'nin uykularını kaçıracak adım, Kim'e seçimi kazandırdı
11:11
Juventus’ta Galatasaray maçı öncesi Kenan Yıldız depremi
Juventus'ta Galatasaray maçı öncesi Kenan Yıldız depremi
11:09
İki ilde kırmızı alarm Tahliyeler başladı, yollar kapandı
İki ilde kırmızı alarm! Tahliyeler başladı, yollar kapandı
10:48
El Mencho uğruna ülkeyi yakan Cumhurbaşkanı soluğu askerin yanında aldı
El Mencho uğruna ülkeyi yakan Cumhurbaşkanı soluğu askerin yanında aldı
10:42
Türkiye’nin yanı başında tarihi görüntü Trump beklenen adımı attı
Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü! Trump beklenen adımı attı
10:29
Normal bir şekilde maç yaparken gelen haberle içeri koştular
Normal bir şekilde maç yaparken gelen haberle içeri koştular
09:52
Emeklilik hayali kuran milyonları üzecek gelişme “Altın dokunuş“ devri kapandı
Emeklilik hayali kuran milyonları üzecek gelişme! "Altın dokunuş" devri kapandı
09:29
Çok sayıda polis tutuklandı Alman savcıya suikast iddiası
Çok sayıda polis tutuklandı! Alman savcıya suikast iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 12:38:22. #7.11#
SON DAKİKA: Türk Dizilerine 100 Bin Dolar Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.