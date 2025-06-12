Türk Dünyası Geleceği İçin Umut Verdi - Son Dakika
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Türk Dünyası Geleceği İçin Umut Verdi

12.06.2025 15:55
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türk Dünyası'nın ekonomik ve stratejik potansiyelini vurguladı.

- TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Türk Dünyası bundan sonra isminden daha fazla söz ettirecek bir dünyadır"

ASTANA - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi 14'üncü Genel Kurulu'nun ardından düzenlenen basın toplantısında, "Yer altı ve yerüstü kaynaklarıyla, insan potansiyeliyle, eğitimli genç nüfusuyla ve fevkalade stratejik bir bölgede yer almasıyla öyle görünüyor ki artık Türk Dünyası, bundan sonra isminden daha fazla söz ettirecek bir dünyadır" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, "Türk Devri: Parlamenter Diplomasinin Rolü" temasıyla Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilen Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi 14'üncü Genel Kurulu'nun ardından Kazakistan Parlamentosu Meclis Başkanı Yerlan Koşanov, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova, Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Turgunbek Uulu ve TÜRKPA Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er'in katılımıyla düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Kazakistan Parlamentosu Meclis Başkanı Koşanov'a ev sahipliği dolayısıyla teşekkür eden Kurtulmuş, TÜRKPA 14'üncü Genel Kurulu'nun "Türk Devri: Parlamenter Diplomasinin Rolü" temasıyla düzenlendiğini de hatırlarttı. Bu temanın tesadüfen seçilmediğini dile getiren Kurtulmuş, "Dünyadaki gelişmeler, Türk Dünyası'nın önüne yepyeni imkanları, yepyeni fırsatları getiriyor. İnşallah Orta Asya'dan Avrupa'nın içlerine kadar uzanan yaklaşık 300 milyonluk Türk Dünyası, artık derlenip toparlanmaya başlamıştır. Yer altı ve yerüstü kaynaklarıyla, insan potansiyeliyle, eğitimli genç nüfusuyla ve fevkalade stratejik bir bölgede yer almasıyla öyle görünüyor ki artık Türk Dünyası, bundan sonra isminden daha fazla söz ettirecek bir dünyadır. Türk Dünyası, özellikle bağımsızlığın kazanılmasından sonraki geçen 30 yıllık süre içerisinde milli kimliklerini kendi kültürel değerleri üzerinde inşa etmeyi başarmıştır. Ayrıca Türk devletlerinin hemen tamamının çok güçlü bir kalkınma içerisinde, çok büyük bir inkişaf içerisinde olduğunu görüyoruz, bundan dolayı da büyük bir memnuniyet duyuyoruz" şeklinde konuştu.

Türk Dünyası'nın kendi arasındaki iş birliğinin ve dayanışmasının en önemli göstergelerinden birisinin de parlamenter diplomasi alanında iş birliği imkanını genişletmek için kurulan TÜRKPA olduğunu bildiren Kurtulmuş, "TÜRKPA, halkın sesi olarak her ülkede var olan parlamentodaki çalışmalar, Türk Dünyası'ndaki birliği, dirliği, beraberliği, toplumsal olarak hem yaygınlaştırma hem de bu konudaki toplumsal talepleri siyasete taşıma görevini icra etmektedir. Ümit ediyorum ki önümüzdeki yıllar içerisinde çok daha güçlü, çok daha verimli çalışmaları gerçekleştireceğiz" dedi.

TÜRKPA'nın bu toplantısıyla, Türk Dünyası'nın kendi içinde de kurumsal yapısını tamamlamaya başladığını gösterdiğini dile getiren Kurtulmuş, "Bir tarafta TÜRKPA, diğer tarafta Türk Devletleri Teşkilatı İkisi de uluslararası önemli iki teşkilat olarak Türk devletlerinin temsilcisidir. Önümüzdeki dönemde birlik, bağımsızlık ve ortak geleceği inşa etme kararlılığı içerisinde yolumuza devam edeceğiz. Her çalışmamız, her adımımız bir öncekinden daha kuvvetli olacak, her zaman her günümüz bir önceki günümüzden daha değerli, daha anlamlı olacak ve Türk Dünyası tarihin, jeopolitik imkanlarının kendisine sunmuş olduğu bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirecek; çatışmaların, türlü problemlerin, birçok meydan okumanın hükümferma olduğu günümüze gerçekten adaletin, insanlığın, barışın ve vicdanının sesi olarak, güçlenerek yoluna devam edecektir" diye konuştu.

Kurtulmuş konuşmasının sonunda, "Yaşasın Türk devletlerinin dayanışması, iş birliği; Yaşasın Türk halklarının birliği, beraberliği, kardeşliği" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Numan Kurtulmuş, Diplomasi, Politika, Kültür, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Dünyası Geleceği İçin Umut Verdi - Son Dakika

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