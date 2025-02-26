Türk Girişimciler Web Summit Katar'da - Son Dakika
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Türk Girişimciler Web Summit Katar'da

Katar'daki Web Summit'te Türk teknoloji girişimcileri yenilikçi projelerini sergiliyor.

26.02.2025 00:16
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Katar'da dünyanın en büyük teknoloji etkinliklerinden Web Summit Katar'a katılan Türk teknoloji girişimcileri, Türkiye'nin Doha Büyükelçiliğinin düzenlediği resepsiyonda buluştu.

Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu'nun ev sahipliğinde başkent Doha'daki bir otelde düzenlenen resepsiyona, Türk şirketlerinin yetkilileri ve elçilik çalışanlarının bulunduğu 500'den fazla davetli katıldı.

Büyükelçi Göksu, burada yaptığı konuşmada, Türk şirketlerinin Web Summit Katar organizasyonunda yer almasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Türk girişimcilerimiz dünyanın en büyük teknoloji etkinliklerinden biri olan Web Summit Katar'da da yenilikçi projeleriyle fark yaratıyor. Girişimcilerimizi Katar'da ağırlamaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Türk teknoloji şirketlerinin çeşitli alanlarda önemli projeler geliştirdiğini vurgulayan Göksu, "Yapay zeka, robotik, dijital sağlık, yenilenebilir enerji gibi birçok sektörde faaliyet gösteren Türk firmalarımız ve girişimcilerimiz, küresel rekabette oldukça önemli bir konumda yer alıyor. Bu tür etkinlikler, girişimcilerimizin uluslararası yatırımcılarla buluşması ve işbirliği fırsatları yakalaması açısından büyük önem taşıyor" dedi.

Resepsiyon, katılımcılara Türk mutfağından yemeklerin ikram edilmesiyle sona erdi.

"Web Summit Qatar 2025"

Dünyanın en büyük teknoloji etkinliklerinden biri olan "Web Summit Qatar 2025", Katar'ın başkenti Doha'da 23 Şubat'ta başladı.

Doha Sergi ve Kongre Merkezi'ndeki etkinlikte 180 ülkeden 25 binin üzerinde katılımcı, 600'den fazla yatırımcı, 1500'ün üzerinde girişim, 300'den fazla konuşmacı ve 600 medya mensubu yer alıyor.

Teknoloji dünyasının önde gelen isimlerini, girişimcileri, yatırımcıları ve sektör profesyonellerini bir araya getiren organizasyonda 24 Türk teknoloji girişimi de yer alıyor.

Türk girişimciler yenilikçi projelerini sergiliyor

Web Summit Katar'a katılan Türk girişimciler; yapay zeka, robotik, yenilenebilir enerji, dijital sağlık, oyun teknolojileri, otomotiv sektörü, 3D yazıcı teknolojileri, yazılım, kozmetik teknolojileri ve lojistik gibi alanlarda geleceği şekillendiren ürünlerini tanıtma fırsatı buluyor.

Türk girişimciler, burada küresel yatırımcılarla birebir görüşmeler yaparak işbirliği imkanlarını değerlendiriyor ve etkinlik kapsamında düzenlenen paneller ve seminerlerde sektörün önde gelen isimleriyle fikir alışverişinde bulunma şansı yakalıyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Etkinlikler, Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Katar, Doha, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Girişimciler Web Summit Katar'da - Son Dakika

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