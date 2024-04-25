Türk Devletleri Teşkilatı, Türk Haftası programını farklı ülkelerde de yapmayı planlıyor

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Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, bu yıl ilk kez 22-25 Nisan'da İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen ve Türk dünyasının tanıtımını amaçlayan Türk Haftası programını farklı ülkelerde de yapmayı planladıklarını söyledi.

Türk dünyasının tüm boyutlarıyla daha geniş kitlelere ulaşmasını amaçlayan Türk Haftası programına katılmak üzere Cenevre'de bulunan TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

İlk kez düzenlenen Türk Haftası programının, geçen yıl Cenevre'de TDT ülkelerinin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcileriyle gerçekleştirdiği temaslar sırasında kararlaştırıldığını hatırlatan Ömüraliyev, Kasım 2023'te Astana'da düzenlenen TDT Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi'nde, Cumhurbaşkanlarının bu etkinliğin gerçekleştirilmesi talimatını verdiklerini belirtti.

Ömüraliyev, 22 Nisan'da açılışı yapılan Türk Haftası programı kapsamında, fotoğraf sergileri, konferanslar ve gala konserinin düzenlendiğini aktararak, "Türk devletlerinin gayesi ortak. Türk Haftası ile amaçlanan da Türk dünyasındaki işbirliğini ve işbirliği teşkilatlarını diplomasinin merkezi Cenevre'de tüm dünyaya tanıtmak. Türk Haftası programını farklı ülkelerde de gerçekleştirmeyi planlıyoruz." dedi.

Türk Haftası programı kapsamında düzenlenen etkinliklere Cenevre'de bulunan çok sayıda farklı ülke ve uluslararası kuruluşun temsilcilerinin katıldığına dikkati çeken Ömüraliyev, Türk devletlerinin "birlikte daha güçlüyüz" sloganıyla hareket ettiğini ve bu işbirliği ruhunun 2009'da imzalanan ve teşkilatın kurucu anlaşması olan Nahçıvan Anlaşması'nda da yer aldığını vurguladı.

Türk dünyasının pek çok konuda birlikte hareket etme refleksinin giderek daha öne çıktığına işaret eden Ömüraliyev, Türk Haftası programının bu vizyonu pekiştirdiğinin altını çizdi.

Türk Haftası programı

Türk dünyasının zengin kültürel mirasını, sanatını ve Türk işbirliği teşkilatlarının yürüttüğü çalışmaları tanıtmayı amaçlayan Türk Haftası programı bu yıl ilk kez Cenevre'de yapıldı.

TDT, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), Türk Kültürü ve Mirası Vakfı, Uluslararası Türk Akademisi ve Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi işbirliğinde düzenlenen programda, Türk dünyasının uluslararası diyalog ve işbirliğini teşvik etmek amacıyla etkinlikler düzenlendi.

Program kapsamında fotoğraf sergileri, Türk dünyasının yöresel kıyafetleri, yemekleri ve müziği ziyaretçilerle buluştu, Türk teşkilatlarının faaliyet ve çalışmalarının anlatıldığı, Türk dünyasındaki işbirliğinin artırılmasına yönelik tartışmaların yer aldığı konferanslar düzenlendi.

Türk Haftası programı, Kazak besteci ve piyanist Rakhat-Bi Abdyssagin'in konseriyle son bulacak.