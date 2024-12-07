Türk Hava Yolları'ndan Apple Vision Pro Hackathon Yarışması - Son Dakika
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Türk Hava Yolları'ndan Apple Vision Pro Hackathon Yarışması

Türk Hava Yolları\'ndan Apple Vision Pro Hackathon Yarışması

Türk Hava Yolları'nın Turkish Technology markası, inovatif projelerin yarışacağı Apple Vision Pro Hackathon etkinliğini başlattı. Yarışma, havacılık sektöründe operasyonel süreçleri iyileştirmeye yönelik projelerin geliştirilmesini amaçlıyor.

07.12.2024 15:10  Güncelleme: 15:11
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TÜRK Hava Yolları'nın (THY) markası Turkish Technology, Innova ve Apple iş birliğiyle düzenlenen Apple Vision Pro Hackathon yarışması başladı. Yarın sona erecek yarışma kapsamında havacılıkta geleceğin çözümlerini içeren projeler yarışıyor.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, yarın da devam edecek yarışma, Turkish Technology'nin Libadiye Yerleşkesi'nde gerçekleştiriliyor. Etkinlik, Apple Vision Pro cihazlarının gücünü kullanarak havacılık sektöründe operasyonel süreçleri iyileştirecek ve inovatif çözümler sunabilecek projeler geliştirmek amacıyla düzenleniyor.

İki günlük etkinlikte AJet, dijital, bakım ve onarım, yer hizmetleri, kabin hizmetleri, uçuş eğitimi, kargo operasyonları ve müşteri ilişkileri gibi farklı alanlardan seçilmiş 7 ekip, yenilikçi fikirlerini projeye dönüştürmek için yarışacak. Katılımcılar, Hackathon süreci olan bir aylık hazırlık döneminde Apple Vision Pro cihazlarını kullanarak, geliştirdikleri projeleri sergileyecek. Çalışmalar, sektördeki operasyonel verimliliği artırmak ve müşteri deneyimini iyileştirmek için tasarlanacak.

PROJE, HAYAL GÜCÜNÜ VE TEKNOLOJİK YETENEKLERİNİ ORTAYA KOYACAK

Gerçekleştirilen iş birliği ile ilgili olarak Türk Hava Yolları Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Kerem Kızıltunç, "Havacılık sektörünün geleceğine yön vermek ve inovasyonu temel alarak operasyonel süreçlerimizi yeniden tasarlamak için Apple Vision Pro Hackathon'u hayata geçiriyoruz. Bu etkinlik, çalışanlarımızın hayal gücünü ve teknolojik yeteneklerini ortaya koymalarını sağlayacak. Apple Vision Pro'nun sunduğu ileri düzey artırılmış gerçeklik teknolojisiyle, iş süreçlerimizi optimize gerçek zamanlı simülasyonlar, insan-makine etkileşimli yeni nesil standartlar ve veri odaklı karar alma süreçleri gibi teknolojilerle şekillendirerek, daha verimli, akıllı ve kullanıcı odaklı hale getirme fırsatı sunuyoruz. Havacılık sektörünün dijitalleşme ihtiyaçlarına yanıt verebilecek, Apple Vision Pro gibi çığır açan teknolojiler sayesinde hem sektördeki dönüşümün öncüleri arasında yer almayı hem de müşteri deneyimini yeni bir boyuta taşımayı hedefliyoruz" dedi.

Hackathon'un ev sahipliğini üstlenen Turkish Technology, teknoloji ve havacılığın kesişim noktasında yenilikçi fikirleri destekleme misyonuyla etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Innova ise teknolojik danışmanlık ve çözüm sağlama konusundaki uzmanlığıyla Hackathon'un önemli bir parçası olacak. Projelerin teknoloji altyapısını ise Apple'ın 'dönüşüm niteliğinde bir uzamsal bilgisayar' olarak tanımladığı cihazı Apple Vision Pro oluşturacak.

Hackathon'dan beklenen en büyük katkı, havacılık sektöründeki iş süreçlerine yenilikçi çözümler kazandırılması ve sürdürülebilir teknolojik projelerin ortaya çıkarılması olacak. Etkinlik, çalışanların yaratıcılıklarını ve problem çözme becerilerini geliştirmelerinin yanı sıra, sektördeki dijital dönüşüm süreçlerine de katkı sağlayacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Türk Hava Yolları'ndan Apple Vision Pro Hackathon Yarışması - Son Dakika

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