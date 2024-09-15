Türk Hükümetine Sudan'dan Teşekkür

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PORT Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Malik Agar, Sudan yönetimi ve halkına destek veren Türk hükümeti ve halkına teşekkür etti.

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre Agar, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Fatih Yıldız'ı Port Sudan'daki ofisinde kabul etti.

Agar, görüşmede, savaş döneminde Sudan halkına verdikleri destek ve yardımlardan dolayı Türk hükümetine ve halkına teşekkür etti.

Türkiye'nin başta insani olmak üzere tüm alanlarda Sudan'a destek veren tutumuna övgüde bulunan Agar, iki ülke halklarının çıkarlarına hizmet edecek şekilde ikili ilişkileri güçlendirme ve çeşitli alanlarda ortak işbirliğini sürdürme arzusunda olduklarını dile getirdi.

Büyükelçi Yıldız ise Agar ile Sudan'daki genel durumu ve Türkiye'nin Sudan halkına savaş nedeniyle yaşadıkları istisnai koşulların yükünü hafifletmek için sağlayabileceği yardımlar konusunu görüştüğünü aktardı.

Türkiye'nin Sudan'la tarım ve madencilik alanlarında işbirliğini geliştirme yönündeki istekliliğini vurgulayan Yıldız, yakın gelecekte de kültürel ve ticari ilişkilerin teşvik edilmesi ve geliştirilmesi için çalışacağını söyledi.

Yıldız, Türkiye'nin, Sudan halkına ve hükümetine yardımların artırılmasına destek olma çabalarını sürdürme kararlılığının altını çizdi.

Ayrıca Büyükelçi Yıldız, savaş, seller ve salgın hastalıklardan etkilenenlere ulaştırılmak üzere çadır, gıda ve ilaç taşıyan bir Türk gemisinin yakında Sudan'a doğru yola çıkacağına dikkati çekti.