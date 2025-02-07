Türk Kızılay Vezirköprü'de Yeni Başkan Kurtoğlu - Son Dakika
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Türk Kızılay Vezirköprü'de Yeni Başkan Kurtoğlu

Türk Kızılay Vezirköprü\'de Yeni Başkan Kurtoğlu

Bekir Kurtoğlu, Vezirköprü Kızılay Şube Başkanlığı'na tek aday olarak seçildi.

07.02.2025 10:51
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Türk Kızılay Vezirköprü Şube Başkanlığına Bekir Kurtoğlu getirildi.

Vezirköprü Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongreye Kurtoğlu tek aday olarak katıldı.

Yapılan kongrede kullnılan oyların tamamını alan Kurtoğlu, başkanlığa seçildi.

Yönetim kurulu ise Burak Akdoğan, Mehmet Turhallı, Rıdvan Kesmen, Cemal Sarmusak, Kurtça Karaca ve Rümeysa Soylu'dan oluştu.

Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Türk Kızılayının kurulduğu günden bu yana her zaman milletinin yanında olduğunu vurgulayarak, Kızılay saflarında gönüllülük esasıyla çalışan herkese teşekkür etti.

Belediye Başkanı Murat Gül de ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırma, kan bağışı organizasyonları ve sosyal sorumluluk projeleriyle önemli çalışmalar yürüten Türk Kızılay ailesine teşekkür etti.

Kurtoğlu ise Vezirköprü Şubesi olarak 3 yıl içinde gerçekleştirmeyi planladıkları çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Kongreye AK Parti İlçe Başkanı Ali Faik Çamurcu, CHP İlçe Başkan Vekili Arslan Ağca, İYİ Parti İlçe Başkanı Salih Gürbüz ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türk Kızılay Vezirköprü'de Yeni Başkan Kurtoğlu - Son Dakika

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