Türk Lirasıyla Dış Ticaret Yüzde 39,4 Arttı

Türk lirasıyla dış ticaret yılın ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 39,4 artarak 207 milyar 738 milyon liraya çıktı.
AA muhabirinin Ticaret Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, şubatta ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 13,6 artarak 21 milyar 86 milyon dolara çıktı. Böylece Cumhuriyet tarihinin en yüksek şubat ayı ihracat değerine ulaşıldı.
Bu dönemde Türk lirasıyla ihracatta da artış gerçekleşti.
Türk lirasıyla ihracat ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 69,4 artarak 30 milyar 969 milyon liraya yükseldi. İthalat da yüzde 68,1 yükselişle 81 milyar 161 milyon liraya çıktı. Söz konusu ayda Türk lirasıyla dış ticaret hacmi yüzde 68,5 artarak 112 milyar 130 milyon lira oldu. Geçen yılın ilk ayında 18 milyar 284 milyon liralık ihracat yapılırken ithalat da 48 milyar 274 milyon lira olarak hesaplanmıştı. Söz konusu ayda dış ticaret hacmi 66 milyar 558 milyon lira olarak kayıtlara geçmişti.
Şubatta Türk lirasıyla ihracat 2023'ün aynı ayına göre yüzde 19,6 artışla 25 milyar 135 milyon liraya, ithalat da yüzde 14,7 yükselişle 70 milyar 473 milyon liraya yükseldi. Dış ticaret hacmi şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,9 artışla 95 milyar 608 milyon lira olarak hesaplandı. Geçen yılın şubat ayında Türk lirasıyla 21 milyar 14 milyon lira ihracat, 61 milyar 449 milyon lira ithalat gerçekleştirilmişti. Dış ticaret hacmi 82 milyar 463 milyon liraya çıkmıştı.
Böylelikle geçen yılın iki ayında dış ticaret hacmi 149 milyar 21 milyon lira olarak hesaplanmıştı.
Öte yandan Ocak-Şubat 2023 döneminde toplam 39 milyar 298 milyon lira ihracat gerçekleştirilirken bu yılın aynı dönemde 56 milyar 104 milyon liralık ürün ihraç edilmiş oldu. İki aylık dönemler dikkate alındığında ithalat 109 milyar 723 milyon liradan 151 milyar 634 milyon liraya yükseldi. Dış ticaret hacmi de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,4 artışla 207 milyar 738 milyon liraya çıktı.
Geçen ay 168 ülkeye Türk lirasıyla ihracat gerçekleştirildi
Bu yılın ilk ayında 164 ülkeye Türk lirasıyla ihracat yapıldı. 31 bin 63 firma dış satımında Türk lirasını kullandı.
Şubatta ise lirayla ihracat yapılan ülke sayısı 168'e, firma sayısı da 32 bin 382'ye yükseldi.
2023-2024 yıllarının ocak ve şubat aylarında Türk lirasıyla gerçekleştirilen dış ticaret verileri şöyle (milyon lira):
|Yıllar
|İhracat
|İthalat
|Hacim
|Ocak-Şubat 2023
|39.298
|109.723
|149.021
|Ocak-Şubat 2024
|56.104
|151.634
|207.738
Son Dakika › Güncel › Türk Lirasıyla Dış Ticaret Yüzde 39,4 Arttı - Son Dakika
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