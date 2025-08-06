Türk Modası Yaz Okulu Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Türk Modası Yaz Okulu Başladı

06.08.2025 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunus Emre Enstitüsü, Türk modasını uluslararası tasarımcılarla buluşturdu.

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) düzenlediği "Türk Modası Yaz Okulu", farklı ülkelerden gelen tasarımcılarla geçmişin izlerini çağdaş dünyayla buluşturuyor.

YEE tarafından gerçekleştirilen "Türkçe, Türkoloji ve Tematik Yaz Okulları" programı için bu yıl 69 ülkeden 735 misafir öğrenci Türkiye'ye geldi.

Program kapsamında düzenlenen "Türk Modası Yaz Okulu"nda ise farklı ülkelerden 12 moda tasarımcısı ve 6 Türk tasarımcı bir araya gelerek tasarımlarını oluşturdu.

İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü Moda Tasarım Atölyesi'nde düzenlenen etkinliğe katılanlar, hafta içi gün boyu süren eğitimlerde geleneksel Türk moda tekniklerini öğrendi ve modern tasarım metodolojilerini keşfetti.

Derslerde öğrendikleri tekniklerle Anadolu kumaşlarını kendi yaratıcılıklarıyla yeniden yorumlayan moda tasarımcılarının ürünleri, eylülde defilede sergilenecek. Defile, Türk modasının geçmişten bugüne uzanan yolculuğunu ve geleceğe dair vizyonunu yansıtacak şekilde tasarlanacak.

Türk moda mirasını küresel ölçekte tanıtmayı ve katılımcıların teknik becerilerini geliştirirken kültürel perspektif kazanmalarını sağlamayı hedefleyen "Türk Modası Yaz Okulu", Türkiye'nin kültür diplomasisi vizyonuyla Türk modasının mirasını dünyaya tanıtmayı amaçlıyor.

Zengin ve köklü tarihe, geleneksel el sanatlarından modern tasarımlara kadar geniş yelpazeye sahip olan ve Osmanlı devletinden bugüne uzanan Türk modası, kumaş dokuma tekniklerinden el işçiliğine, renk paletlerinden kesim ve tasarıma kadar her detayıyla bir kez daha yorumlanıyor.

"Kültürel açıdan da zenginleşmiş olarak ayrılacaklar"

YEE Türk Modası Yaz Okulu Koordinatörü Ayşenur Kandemir, AA muhabirine, okulda Türkiye'nin zengin ve kültürel mirasını, geleneksel el sanatları ile moda alanındaki çağdaş yansımaları bir araya getirerek uluslararası katılımcılarla buluşturma fırsatı sunulduğunu söyledi.

İlk olarak Bursa, Gaziantep ve İstanbul'daki tarihi yarımadayı gezip katılımcılarla kültürel tarihi anlatmaya çalıştıklarını belirten Kandemir, şöyle konuştu:

"Tasarımcılar bu program sayesinde Türk modasının tarihsel gelişimini, geleneksel motiflerin çağdaş modayla nasıl harmanlandığını, dokuma, nakış ve kalıp çıkarma gibi uygulamalı çalışmaları bizzat deneyimleyerek gözlemleme fırsatı buldu. Aynı zamanda farklı disiplinlerden gelen uzmanlarla tanışma, alanlarında ilham verici deneyim yaşama fırsatı da yakaladılar. Program sonunda ise hem teorik hem de uygulamalı bilgi birikimiyle donanmış, kültürel açıdan da zenginleşmiş olarak ayrılacaklar."

Kültürel gezilerde daha çok eskiz çalışmaları yaptıklarını dile getiren Kandemir, bunların geleneksel el dokumalı kumaşlara işlendiğini ifade etti. Programın sonunda defile hazırlıklarının başlayacağını bildiren Kandemir, "Türkiye'de lansman şeklinde özel bir defile olarak sunum yapacağız." dedi.

Türkiye ile ilgili gözlemlerini yansıtıyorlar

Türk Modası Yaz Okulu Mentörü Mehmet Eren Sağın da okulda farklı ülkelerden tasarımcıların bir araya gelerek, kendi disiplinlerini ve eskizlerini Türk modasına uyarladıklarını belirtti.

Sağın, "Bu etkinliklerde öğrenciler, Türkiye ile ilgili gözlemlerine kendi tasarım dillerini de ekleyerek yeni bir sürece girdi. Bu süreçte birçok eskiz yapıldı, kumaş üzerine düşünüldü ve kumaş üzerine seminerler yapıldı. Aynı zamanda geleneksel Türk el dokuması kumaşlar tanıtıldı." ifadelerini kullandı.

Projenin amaçlarından birinin Türk el dokumasında kullanılan kumaşların uluslararası alanda tanıtılması olduğuna dikkati çeken Sağın, şunları kaydetti:

"Tasarımcı portföyü oldukça geniş. Amerika'dan Japonya'ya uzanan bir seçki var. İlk başta moodboard çalışmaları yapıldı, gittiğimiz gezilerde fotoğraflar alındı. İlham oluşturabilecek bütün süreçlere tanıklık edildi. Sonra bunlar birer look haline getirilerek kıyafete dönüştürüldü. Daha sonra atölye süreci, tasarımların ardından kalıp süreci başladı. Kalıplardan sonra da öğrencilerin tasarım diline göre kumaşlar verildi, aksesuarlar tamamlandı. Kalıp aşaması bittiğinde dikim aşaması başladı. Dikim süreci ne kadar yoğun olsa da hem öğretici hem de bilgilendirici geçti. Böylelikle gözlemleri sayesinde Türk kültürü, kumaşı ve modasıyla ilgili birçok fikre sahip oldular."

"Dünyada hiçbir zaman hissetmediğim bir şey var burada"

Tasarımcı Sofija Brkic ise Türkiye'ye her geldiğinde çok güzel ve özel hissettiğini anlatarak, "İlham aldığım farklı isimler ve motifler var. Birincisi Şems-i Tebrizi, ikincisi en sevdiğim fotoğrafçı Ara Güler. Onun fotoğraflarını tasarımlarımda kullanmayı çok seviyorum. Bir de üçüncü olarak floral motifler, güller, yapraklar ve ay yıldız kullanmayı tercih ettim. Dünyada hiçbir zaman hissetmediğim bir şey var burada." şeklinde konuştu.

Tasarımcı Hilal Karakaş, eğitime katılan herkesin kendi alışkanlıkları, sistemleri ve gelenekleri olduğunu, Japonya'dan gelen tasarımcıların daha minimalist, Paris'ten gelenlerin daha couture çalıştığını söyledi.

Karakaş, "Belli bir noktada hepimiz birbirimize yardım ediyoruz ve bu bizi çok ileriye iten, vizyonumuzu açan güzel bir deneyim oluyor." dedi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, istanbul, Güncel, Kültür, Sanat, Moda, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Modası Yaz Okulu Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı
“Sakin olun saldırmaz“ dedi, saniyeler sonra kabusu yaşadı "Sakin olun saldırmaz" dedi, saniyeler sonra kabusu yaşadı
80 milyon yıllık doğa harikası lav sütunlarına 8 yılda 2 milyon ziyaretçi 80 milyon yıllık doğa harikası lav sütunlarına 8 yılda 2 milyon ziyaretçi
Dünya yıldızı geliyor Fenerbahçe’den Galatasaray’a tarihi transfer çalımı Dünya yıldızı geliyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı
Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye 748 milyon dolarlık temiz enerji desteği Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 748 milyon dolarlık temiz enerji desteği
Usta sanatçı Selçuk Alagöz yaşam savaşını kaybetti Usta sanatçı Selçuk Alagöz yaşam savaşını kaybetti
Halı yıkamacı çıkan ünlü psikolog konuştu meğer mağdurmuş Halı yıkamacı çıkan ünlü psikolog konuştu; meğer mağdurmuş
Bulut patlamasının sebep olduğu sel suları dakikalar içinde dağ köyünü yuttu Bulut patlamasının sebep olduğu sel suları dakikalar içinde dağ köyünü yuttu
Xabi Alonso’nun Arda Güler kararı Real Madrid’i karıştırdı Xabi Alonso'nun Arda Güler kararı Real Madrid'i karıştırdı
Kaçış planı suya düştü: Turistler göçmenleri tek tek avladı Kaçış planı suya düştü: Turistler göçmenleri tek tek avladı
DEM Parti’nin komisyon üyesi Saruhan Oluç’tan ilk yorum DEM Parti'nin komisyon üyesi Saruhan Oluç'tan ilk yorum

11:07
Bir ’İrlandalı boksör’ vakası daha: Tek başına 5 kişiyi dövdü
Bir 'İrlandalı boksör' vakası daha: Tek başına 5 kişiyi dövdü
11:03
The Walking Dead oyuncusu Kelley Mack 33 yaşında yaşamını yitirdi
The Walking Dead oyuncusu Kelley Mack 33 yaşında yaşamını yitirdi
09:12
Halı yıkamacıdan olay itiraf Sahte psikolog diplomasını 80 bin liraya almış
Halı yıkamacıdan olay itiraf! Sahte psikolog diplomasını 80 bin liraya almış
07:23
Diploma çetesi elebaşının ifadesi ortaya çıktı
Diploma çetesi elebaşının ifadesi ortaya çıktı
15:28
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevine iade edildi
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevine iade edildi
15:27
Yeni Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun bilinmeyenleri
Yeni Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun bilinmeyenleri
15:24
’’Oyunculuğu bıraktı’’ dediler, Şener Şen sessizliğini bozdu
''Oyunculuğu bıraktı'' dediler, Şener Şen sessizliğini bozdu!
15:12
Merkez Bankası açıkladı: Türk Lirası Temmuzda değer kaybetti
Merkez Bankası açıkladı: Türk Lirası Temmuzda değer kaybetti
15:02
YAŞ kararları açıklandı Selçuk Bayraktaroğlu yeni genelkurmay başkanı oldu
YAŞ kararları açıklandı! Selçuk Bayraktaroğlu yeni genelkurmay başkanı oldu
15:01
Bir dönem ekranların aranan yüzüydü: Son halini görenler büyük şaşkınlık yaşadı
Bir dönem ekranların aranan yüzüydü: Son halini görenler büyük şaşkınlık yaşadı
14:55
CHP’den komisyon toplantısına damga vuran çağrı
CHP'den komisyon toplantısına damga vuran çağrı
14:47
Sırp Bakan Glisic canlı yayında beyin kanaması geçirdi
Sırp Bakan Glisic canlı yayında beyin kanaması geçirdi
14:40
Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz’dan Galatasaray’a: Bunları...
Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz'dan Galatasaray'a: Bunları...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2025 11:25:10. #7.11#
SON DAKİKA: Türk Modası Yaz Okulu Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.