Türk Mühendisler Uluslararası Test Sistemleri Kapısını Açtı - Son Dakika
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Türk Mühendisler Uluslararası Test Sistemleri Kapısını Açtı

Türk Mühendisler Uluslararası Test Sistemleri Kapısını Açtı
10.07.2025 11:25
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DEICO, milli test sistemleri ile uluslararası PXI Konsorsiyumu'na katılan ilk Türk firması oldu.

Türk mühendisleri, milli test sistemleri konusundaki çalışmalarıyla, bu alandaki en prestijli uluslararası organizasyonun kapısını ilk kez açtı.

Anadolu Ajansının (AA), 22-27 Temmuz tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) sergilenecek yerli ve milli Türk savunma sanayisi ürünlerine odaklandığı "IDEF 2025'e doğru" başlıklı dosyanın beşinci haberinde, milli test sistemlerine yönelik çalışmalar ele alındı.

Savunma, havacılık ve diğer endüstriler için yenilikçi test ve ölçüm çözümleri sunan DEICO, bu alanlarda yerli ve milli ürünlerin gelişimini desteklerken uluslararası bir başarıya ulaştı. DEICO, PXI (PCI eXtensions for Instrumentation) Konsorsiyumu'na (PXISA) Türkiye'den üye olan ve PXI standardında modüller geliştiren ilk firma oldu.

PXI tabanlı test sistemleri, yüksek teknolojili savunma ve havacılık platformlarında kritik roller üstleniyor. Türkiye'de sayısı giderek artan yerli savunma platformlarının, hızlı, güvenilir ve maliyet etkin şekilde test edilebilmesi, bu alanda gelişmiş sistemlere duyulan ihtiyacı artırıyor. DEICO, yerli çözümleriyle bu ihtiyaca cevap vererek dışa bağımlılığı azaltıyor, test süreçlerini daha erişilebilir hale getiriyor.

PXI Konsorsiyumu üyeliği, teknik bir başarının yanı sıra Türkiye'nin uluslararası standartların belirlenmesinde söz sahibi olmasının da önünü açan stratejik bir adım niteliği taşıyor. Bu üyelikle birlikte DEICO, global teknoloji pazarında hem standartların oluşturulmasında rol oynayacak hem de kendi geliştirdiği ürünlerle uluslararası rekabete katılacak.

DEICO'nun PXI şasi ve modülleri, IDEF 2025'te ilk kez kamuoyuyla buluşacak. Geliştirilen platformlar, Türk savunma sanayisinin test altyapısını yerli kaynaklarla güçlendirmeyi, uzun vadede test maliyetlerini düşürmeyi ve sürdürülebilir bir çözüm mimarisi sunmayı hedefliyor.

Milli test sistemleri neden önemli?

Savunma sanayisinde yerli ve milli çözümler geliştirilmesinde, bu alanda kullanılacak test sistemlerinin milliliği de kritik önem taşıyor.

Milli test sistemleri, savunma ekipmanlarının tasarım, üretim ve doğrulama süreçlerinde yabancı teknolojilere bağımlılığı en aza indiriyor. Yerli çözümlerle geliştirilen test platformları, özellikle uçuş kontrol sistemleri, aviyonik donanımlar ve füze sistemleri gibi kritik teknolojilerin güvenilirliğini artırıyor.

Savunma sistemlerinin test süreçlerinde kullanılan yabancı sistemler, veri güvenliği riski taşıyabilir. Milli test sistemleri sayesinde hassas bilgilerin korunmasını sağlayarak stratejik projelerin gizliliğini garanti altına alıyor.

Milli test sistemleri, ihtiyaçlara özel çözümler sunarak geliştirme süreçlerini hızlandırıyor.

İthal test sistemleri yüksek maliyetler ve bakım giderleri gerektiriyor. Milli sistemler, uzun vadede maliyet avantajı sağlayarak savunma sanayisinin ekonomik sürdürülebilirliğine katkıda bulunuyor.

Milli test sistemleri, Türk mühendislerinin inovasyon kapasitesini güçlendiriyor, uluslararası pazarda rekabet gücünü artırıyor.

Savunma sanayisinde kendi test altyapısına sahip olmak, Türkiye'nin stratejik özerkliğini pekiştiriyor. Yerli sistemler, dış kaynaklı ambargo veya kısıtlamalara karşı savunma projelerinin sürekliliğini sağlıyor.

Kaynak: AA

Havacılık, Türkiye, Son Dakika

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