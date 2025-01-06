Türk Tekke Müziği Etkinlikleri 2024'te Devam Ediyor - Son Dakika
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Türk Tekke Müziği Etkinlikleri 2024'te Devam Ediyor

Uluslararası Genç Derneği, 2024'te Türk tekke müziği temalı sekiz etkinlik düzenledi.

06.01.2025 17:47
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Uluslararası Genç Derneği, geleneksel değerleri geleceğe taşıma hedefiyle hazırladığı "Türk Tekke Müziği" temalı programlarıyla 2024'te sekiz etkinliğe imza attı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Türk tekke müziğinin incelikleri ve derinliği aylık etkinliklerle izleyicilere sunuldu.

Etkinlik serisinin sonuncusu Mevlana'nın 751. vuslat yıl dönümü kapsamında geçen ay gerçekleştirilirdi. Sanat yönetmenliğini Ahmet Musa Bala'nın üstlendiği etkinlikte, Dr. Adem Ergül de konuk olarak yer aldı.

Programda icra edilen repertuvarda, 17. yüzyıldan bugüne kadar ulaşan klasik eserlerin yanı sıra tekke müziğinin seçkin bestekarlarının eserlerine yer verildi.

Dernek ayrıca Türkiye'de ebru sanatının yeniden sevilmesinde önemli rol oynayan cilt ve ebru ustası Mustafa Düzgünman konulu program düzenledi. Programda orijinal ebru eserler beğeniye sunulurken, ebru sanatçısı ve hattat Fuat Başar da gençlerle bir araya geldi.

"Genç Fasıl etkinliklerimiz 2025 yılında da zenginleşerek devam edecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uluslararası Genç Derneği Başkanı Yahya Uyar, programlarının yoğun bir teveccühle karşılandığını belirterek, "Tekke Müziği programlarımız, hem gençler hem geleneksel müziğe ilgi duyan katılımcılarla büyük bir sinerji oluşturdu. Bu etkinliklerin, sanatseverlerle buluşmanın ötesinde, kültür ve sanatı daha geniş kitlelere ulaştırma misyonuna hizmet ettiğine inanıyoruz. Genç Fasıl etkinliklerimiz 2025 yılında da zenginleşerek devam edecek. Birlikte daha nice özel etkinlikte buluşmak dileğiyle, tüm gençleri davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Genç Derneğinin bu yıl ramazan ve kandil gecelerine özel hazırlanan repertuvarının da gençlerle buluşturulması amaçlanıyor.

Kaynak: AA

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