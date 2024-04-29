Dışişleri Bakanlığı: Türk vatandaşlarına vize başvuruları kapatılmadı - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığı: Türk vatandaşlarına vize başvuruları kapatılmadı

Dışişleri Bakanlığı: Türk vatandaşlarına vize başvuruları kapatılmadı

Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Türk vatandaşlarına vize başvurularının kapatıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti. İlgili büyükelçiliklerin vize başvurularındaki yoğunluk nedeniyle randevuların ileri tarihlere sarkabildiğini ve bu sorunu aşmak için çalıştıklarını bildirdi.

29.04.2024 15:28
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(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, "Türk vatandaşlarına vize başvurularının kapatıldığı" haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek; "İlgili büyükelçilikler, vize başvurularındaki yoğunluk nedeniyle randevuların ileri tarihlere sarkabildiğini, bu sorunu aşmak için çalıştıklarını, ancak başvuruların kapatılmasının söz konusu olmadığını bildirmişlerdir" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, bazı haberlerde yer alan Türk vatandaşlarına vize başvurularının kapatıldığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. İddiaların gerçek olmadığını belirten yetkili, temasa geçilen ilgili büyükelçiliklerin vize başvurularındaki yoğunluk nedeniyle randevuların ileri tarihlere sarkabildiği bilgisini verdiğini kaydederek "Bu sorunu aşmak için çalıştıklarını, ancak başvuruların kapatılmasının söz konusu olmadığını bildirmişlerdir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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