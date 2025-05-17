Sinop'un Türkeli ilçesinde alev alan hafriyat kamyonunda ağır hasar oluştu.
Gökçealan köyünde, İ.B. idaresindeki 06 DCM 423 plakalı kamyonunun kupa kısmı bilinmeyen bir nedenle alev aldı.
Kamyon şoförü, aracı durdurarak itfaiye ekiplerine haber verdikten sonra yangına çevredeki vatandaşlarla birlikte müdahale etti.
Kısa sürede kupa kısmını saran alevler, ekiplerin çabasıyla kontrol altına alındı.
Kupa kısmı yanan kamyon kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › Güncel › Türkeli'de Hafriyat Kamyonu Yandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?