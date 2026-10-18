Türkistan'da İslam alimleri sempozyumuna 12 ülkeden katılanlar 80 bildiri sundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Türkistan'da İslam alimleri sempozyumuna 12 ülkeden katılanlar 80 bildiri sundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kazakistan'ın Türkistan kentinde düzenlenen III. Uluslararası Maveraünnehir'den Anadolu'ya İslam Alimleri Sempozyumu'na 12 ülkeden bilim insanları katıldı. Sempozyumda Türkiye'den 37, diğer ülkelerden 43 olmak üzere toplam 80 bildiri sunuldu.

Kazakistan'ın manevi başkenti Türkistan'da, Maveraünnehir ve Türkistan bölgesinde yetişen İslam alimlerinin ilmi ve manevi mirasının ele alındığı III. Uluslararası Maveraünnehir'den Anadolu'ya İslam Alimleri Sempozyumu düzenlendi.

Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Hadis Tarihi Derneği işbirliğinde, Ahmet Yesevi Üniversitesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen sempozyuma 12 ülkeden bilim insanları katıldı.

Türkiye'den 37, diğer ülkelerden 43 olmak üzere toplam 80 bildirinin sunulduğu sempozyumda Türkistan'da İslam felsefesi ve Farabi'nin mirası, Hoca Ahmet Yesevi'nin hikmet öğretisi, Maveraünnehir hadis geleneği, Maturidi düşüncesi, İslam hukuku ve Türk-İslam medeniyetinde siyasi ahlak gibi konular ele alındı.

Sempozyumun açılışında konuşan Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Rektörü Janar Temirbekova, Türkistan'ın yüzyıllar boyunca ilim, kültür ve manevi değerlerin buluştuğu önemli bir merkez olduğunu belirtti.

Türkistan'ın ortak tarih ve kültürel miras açısından önemine dikkati çeken Temirbekova, "Bu topraklarda gelişen ilmi ve manevi gelenek, bütün Türk dünyasının ortak mirasıdır. Bugün 12 ülkeden bilim insanının katılımı, ortak mirasımıza duyulan uluslararası ilginin göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Peyami Battal da Hoca Ahmet Yesevi ve Farabi gibi düşünürlerin mirasının genç kuşaklara aktarılmasının önemini vurguladı.

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Hadis Tarihi Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ferhat Gökçe de açılışta konuşma yaptı.

Sempozyum, değerlendirme ve kapanış oturumlarının ardından sona erdi.

Kaynak: AA
MaveraünnehirKültür SanatKazakistanTürkistanTürkiyeKültürEğitimGüncelBilimSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu belgeyi bankaya sunmayanın kredi kartı kapatılacak Bu belgeyi bankaya sunmayanın kredi kartı kapatılacak
Karapınar’da kuyumcu, telefondaki dolandırıcıyı fark edip yaşlı müşterisinin altınlarını korudu Karapınar'da kuyumcu, telefondaki dolandırıcıyı fark edip yaşlı müşterisinin altınlarını korudu
Yargıtay’dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar 5 yılı geçiren parasını alamayabilir Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar! 5 yılı geçiren parasını alamayabilir
İstanbul’da indirim çılgınlığı 60 bin kişi AVM’ye akın etti İstanbul'da indirim çılgınlığı! 60 bin kişi AVM'ye akın etti
Sel felaketinin 5’inci gününde acı bekleyiş İstanbul Valisi Gül, Ayazağa’daki son durumu açıkladı Sel felaketinin 5'inci gününde acı bekleyiş! İstanbul Valisi Gül, Ayazağa'daki son durumu açıkladı
Böyle ölüm görülmedi Rahibin son anları kamerada Böyle ölüm görülmedi! Rahibin son anları kamerada
18:05
Fenerbahçe’de Mert Müldür sevinci
Fenerbahçe'de Mert Müldür sevinci
17:54
Göztepe, zorlu Kocaelispor deplasmanından 3 puanla döndü
Göztepe, zorlu Kocaelispor deplasmanından 3 puanla döndü
17:50
Azerbaycanlı ünlü doktor Mahmudov’dan tepki çekecek “başörtüsü“ çıkışı
Azerbaycanlı ünlü doktor Mahmudov'dan tepki çekecek "başörtüsü" çıkışı
17:37
Arda Turan’dan A Milli Takım teknik direktörlüğü için yeni açıklama
Arda Turan'dan A Milli Takım teknik direktörlüğü için yeni açıklama
17:32
Fransa’daki protestolar dalga dalga yayılıyor İtalya da yangın yerine döndü
Fransa'daki protestolar dalga dalga yayılıyor! İtalya da yangın yerine döndü
17:01
İlk 10 dakikada 3 gol attılar, biri orta sahadan Beşiktaş’ın rakibi dağıldı
İlk 10 dakikada 3 gol attılar, biri orta sahadan! Beşiktaş'ın rakibi dağıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2026 18:10:52. #7.12#
SON DAKİKA: Türkistan'da İslam alimleri sempozyumuna 12 ülkeden katılanlar 80 bildiri sundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei